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神秘粉專天天發「淑」鋪哏逾2年 今年國慶加碼、網狂刷1句話

聯合新聞網／ 綜合報導
網路上出現一個奇葩粉專，每天堅持po一個淑字的照片。圖擷自每天都要淑
網路上出現一個奇葩粉專，每天堅持po一個淑字的照片。圖擷自每天都要淑

臉書有一個「神秘粉專」疑似為了迎接雙十國慶，鋪哏長達2年多，每天堅持po文，而且內容只有「淑」，甚至這幾年每天只po出「淑」字的照片，雖然讓人摸不著頭緒，但也有不少人常常跑到該粉專的貼文下面留言。

有人覺得無聊，有人覺得有趣，因為該粉專發「淑」文，終於在今年的雙十節po文寫出「霜淑節」三個字，慶祝中華民國生日快樂，不過如此大玩諧音哏，或是有點台灣國語的感覺，唸起來還是讓許多網友們覺得好笑。

該粉專名字叫「每天都要淑」，就連大頭貼及封面照片都只有一個「淑」字，自我簡介則是寫著「心理保健服務」，建立日期為2020年8月26日，之前發文有時候會寫「台北淑娟圖鑑」、「淑淑人」、「海地淑」、「鍾秋淑」、「兩年了，淑」、「李淑」、「淑界和平」、「全台有超過3萬個淑芬。」

離奇的是，過去幾年來，該粉專po照片，都只會po單一個淑字的照片，今年國慶卻破例，同時po出二張淑字照片，再度引起網友們好奇。而霜淑節貼文底下也有不少人留言寫「一回生二回淑」、「夢醒淑芬」、「雙淑節快樂」、「淑在不可思議」、「鼠薯今天也想過雙淑潔」、「淑淑有練過。」

國慶

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