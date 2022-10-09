路上驚見「行動版貨車超商」 內行人讚：比店家便宜還開發票

台灣的超商密度高，常常走沒幾步就有一間，但有些鄉下地方並非如此。日前一名網友在臉書上發文，分享一台造型特殊的小貨車，車內經由改裝後，裝著各式各樣的商品，提供鄉下地區的住戶採買，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見貨車把門掀開，裡面擺放琳瑯滿目的商品，有餅乾、飲料、罐頭、醬油、生活用品等，宛如一間行動超商。然而，這種行動超商時常出現在鄉下地區，讓住戶可以不用跑很遠，也能輕鬆採買到需要的商品。對此，原PO在貼文中直呼這根本是「村子裡的超商」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「鄉下地區買東西不方便，全聯跟7-11很貼心，會有小蜜蜂車車到偏鄉，讓阿公阿嬤不用跑遠也可以買到很多商品」、「希望這樣的車永不消失，很有人情味的」、「希望這樣的販賣小車一直存在」、「這種真的是造福沒超商的地區」、「不錯啊！讓一些無法出遠門的老人家有了方便」、「好酷喔！第一次看到，村裡的小朋友看到這台車一定都很開心」、「我小時候的志願就是長大要開這種車」、「一般人會誤以為這種行動超市物品價格會貴，其實是比較便宜，而且還有開發票」、「以前這種車真的很多，還有五金行的版本，能夠替那些不方便購買的地方增添便利性」、「鄉下的生活品質，很大一部分是靠這些車車帶起來的」、「有些露營區也會有這種車」。

另外，也有網友提到，「每次購物都會送小禮物，產品也不侷限只有統一超商的商品，還有日本和韓國的餅乾」、「市區也有耶，每個禮拜四中午都固定停在公司樓下，我們是40幾層的辦公大樓，人潮很多，東西賣得比超商便宜一點，主要是很方便」、「屏東港仔村還有菜車，車上放滿蔬菜，頂棚一串香腸跟一大塊豬肉，要多少切多少，還有香菸跟酒，不過是藏起來的，熟客要講才會拿出來」、「超懷念，很小的時候會在外公外婆家巷口看到這種車，我還記得小時候為了買車上的零食，在後面跑著追然後跌倒，結果開貨車的阿伯發現後停下來，還送了我一顆糖果」。