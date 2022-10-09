快訊

獨／國軍與「黑熊學院」無涉？ 國防院力挺籲民參與防衛課程

「mRNA疫苗會在全身亂竄引起器官發炎，蛋白疫苗不會」是事實嗎？

單親爸約砲驚遇兒子小學老師 拒女方1請求事後超糾結

香港01／ 撰文／朱利安
一夜情示意圖。照片／ingimage
一夜情示意圖。照片／ingimage

男歡女愛是個人自由，但台灣1名單親爸爸在網上分享經歷，透露自己已投入一夜情生活１年多，竟曾巧遇約中兒子的小學老師。由於已訂了房間，兩人最後也過了歡愉的數小時，事後女方竟提出想發展成固定性伴侶，礙於女老師已是人妻，他不想和有夫之婦糾纏下去而當場拒絕。可惜他現在對老師念念不忘，令他很煩惱。

樓主在「匿名公社」發文，指自己縱橫情場1年多，和不少女性發生關係，早前竟無意間約中兒子的小學老師。兩人在見面時才知道對方的身份，雖然當下很尷尬，但因為已訂好房間，加上女方沒有拒絕，樓主只好硬住頭皮繼續行程。兩人在當晚玩得相當盡興，女老師在離開時更提出想發展成穩定性伴侶，但由於女方已婚，為免長遠介入別人婚姻，樓主當下便拒絕了。

然而，樓主事後又不時想起女方，非常糾結自己是否做錯決定，遂發文向網民求教，「我該妥協嗎？小弟單親沒太太喔，所以沒有對不起另一半的問題」。不少網民看後則勸樓主放棄，始終女方是有夫之婦，無謂牽涉到其他人的感情中，「一次就好了，不然出事就不好了」、「見好就收」，加上對方還是兒子的老師，理應保持距離，以免有一日被兒子發現。

延伸閱讀：

驚見12歲兒子收同齡女友露骨性暗示訊息　台媽：現在小孩很早熟？

男友出軌閨密　女子戀上伯父變「後母」逆襲報復　前男友下場超慘

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

上班族嫌鍵盤吵自購靜音鍵盤 惹來上司姐姐質疑「睡著了」

16歲車手只拿到5千 單親爸喊「兒子不懂」一起賠135萬

單親媽愛上有婦之夫 感情生變「開車互撞對方小孩」

靈異事件？投訴鄰居腳步聲太吵 一查卻是空房...可能原因曝

相關新聞

單親爸約砲驚遇兒子小學老師 拒女方1請求事後超糾結

男歡女愛是個人自由，但台灣1名單親爸爸在網上分享經歷，透露自己已投入一夜情生活１年多，竟曾巧遇約中兒子的小學老師。由於已訂了房間，兩人最後也過了歡愉的數小時，事後女方竟提出想發展成固定性伴侶，礙於女老師已是人妻，他不想和有夫之婦糾纏下去而當場拒絕。可惜他現在對老師念念不忘，令他很煩惱。

2支電視遙控器太複雜！他改造成「阿公喜歡的樣子」網讚：有心了

3C家電產品對於不少老人家來說使用上複雜，常常無所適從，有民眾幫家中的阿公阿嬤換了新電視，為了讓他們容易上手，改造了遙控器，貼心的舉動引起網友狂讚...

他路過櫥窗驚見要價500萬的手錶 網安慰：一樣一天24小時

有些人會購買奢侈品，以彰顯自己的財力，不過有網友在散步時，路上經過櫥窗看到一個要價5,270,000元的手錶，昂貴程度讓他驚訝到下巴快掉下來，更直呼「貧窮限制了我的想像」，不過也有網友分析該手錶是陀飛輪、滿鑽面，若是現在三大錶廠的，這定價滿正常。

7-11擺「骷髏店員」提早應景萬聖節 網友笑虧：根本員工過勞

許多人會在10月31日慶祝一年一度的萬聖節，台中則有家7-11已提早佈置萬聖節裝飾，更發揮創意把骷髏骨架穿上超商店員的制服來應景，不過許多網友紛紛開玩笑表示，「根本沒有看到裝飾，是員工過勞了吧」。

停完機車秒失憶？ 網曝超多方法避免「在停車場找車」

機車是台灣民眾的代步工具，台灣的機車數量龐大，也被稱作「機車王國」，不過機車族最擔心的就是在一片停車場裡，找不到自己的機車，日前就有位網友煩惱「家裡的停車場沒有固定車位，每次要上班都要找很久自己停在哪，有什麼方法可以解決嗎？」對此，網友們分享不同解決方法。

她將米腸放電鍋蒸 掀蓋後笑翻眾人：國王的新衣？

糯米腸是台灣傳統又普遍的知名小吃，腸衣下包裹著米飯，搭配上香腸就是最受歡迎的「大腸包小腸」，然而有女網友抱怨她將米腸放入電鍋加熱後，腸衣竟然不見了，讓她苦笑地說「太熱集體脫衣服」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。