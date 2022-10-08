快訊

還原環南市場之亂 鍾小平指控讓陳時中、黃珊珊中箭

國門要開啦！ 買機票旅遊血拚 刷對卡賺6%回饋

捲性侵網美疑雲 「原子少年」成員首發聲：遍體鱗傷，身心俱疲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2支電視遙控器太複雜！他改造成「阿公喜歡的樣子」網讚：有心了

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾幫家中的阿公阿嬤換了新電視，為了讓他們容易上手，改造了遙控器。圖擷自爆料公社一日小編
有民眾幫家中的阿公阿嬤換了新電視，為了讓他們容易上手，改造了遙控器。圖擷自爆料公社一日小編

3C家電產品對於不少老人家來說使用上複雜，常常無所適從，有民眾幫家中的阿公阿嬤換了新電視，為了讓他們容易上手，改造了遙控器，貼心的舉動引起網友狂讚。

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，提到日前老婆抽中電視，兩人決定幫阿公家的小電視升級，由於有2支遙控器，他擔心高齡92歲的老人家不會用新電器，於是進行「客製化」大改造，「把遙控器，變成阿公喜歡的樣子」。

有民眾幫家中的阿公阿嬤改造了遙控器。圖擷自爆料公社一日小編
有民眾幫家中的阿公阿嬤改造了遙控器。圖擷自爆料公社一日小編

從照片中可以看到遙控器整支被包起來，用藍筆特別標注了「開電視」、「藍燈開機上盒」、「頻道換台」、「音量大小」的按鈕，讓阿公阿嬤一目瞭然，不會按錯鍵。除此之外，還貼出阿公拿著2支遙控器的照片，原PO透露「阿公阿嬤都92歲了感情依舊很好」。

《ETtoday新聞雲》報導，原PO並不是一開始就想到這個好辦法，原先他幫忙裝好電視、教阿公用遙控器後就回家了，過兩天再回老家時，才知道阿公因為還是不會用，已經兩天沒看電視了，「內心覺得很愧疚，頓時突發一想，把遙控器改成這樣，阿公覺得非常滿意開心，簡單明瞭方便使用」。

貼文一出立刻引發網友熱烈回應，「我覺得我也需要，三支遙控器根本不知道用哪個」、「開電視超常開超久」、「好讚！超好理解，就算看不懂也知道按這幾個就好」、「太有心了」、「我媽把少用凸起來的鍵剪平，留下電源、音量、頻道給老人家按」、「有阿公阿嬤專用的遙控器，按鍵很少」、「這樣的感情最讓人羨慕」、「愛要及時，有空就多陪長輩！」

相關新聞

2支電視遙控器太複雜！他改造成「阿公喜歡的樣子」網讚：有心了

3C家電產品對於不少老人家來說使用上複雜，常常無所適從，有民眾幫家中的阿公阿嬤換了新電視，為了讓他們容易上手，改造了遙控器，貼心的舉動引起網友狂讚...

他路過櫥窗驚見要價500萬的手錶 網安慰：一樣一天24小時

有些人會購買奢侈品，以彰顯自己的財力，不過有網友在散步時，路上經過櫥窗看到一個要價5,270,000元的手錶，昂貴程度讓他驚訝到下巴快掉下來，更直呼「貧窮限制了我的想像」，不過也有網友分析該手錶是陀飛輪、滿鑽面，若是現在三大錶廠的，這定價滿正常。

7-11擺「骷髏店員」提早應景萬聖節 網友笑虧：根本員工過勞

許多人會在10月31日慶祝一年一度的萬聖節，台中則有家7-11已提早佈置萬聖節裝飾，更發揮創意把骷髏骨架穿上超商店員的制服來應景，不過許多網友紛紛開玩笑表示，「根本沒有看到裝飾，是員工過勞了吧」。

停完機車秒失憶？ 網曝超多方法避免「在停車場找車」

機車是台灣民眾的代步工具，台灣的機車數量龐大，也被稱作「機車王國」，不過機車族最擔心的就是在一片停車場裡，找不到自己的機車，日前就有位網友煩惱「家裡的停車場沒有固定車位，每次要上班都要找很久自己停在哪，有什麼方法可以解決嗎？」對此，網友們分享不同解決方法。

她將米腸放電鍋蒸 掀蓋後笑翻眾人：國王的新衣？

糯米腸是台灣傳統又普遍的知名小吃，腸衣下包裹著米飯，搭配上香腸就是最受歡迎的「大腸包小腸」，然而有女網友抱怨她將米腸放入電鍋加熱後，腸衣竟然不見了，讓她苦笑地說「太熱集體脫衣服」。

監視器裝車頂當行車記錄器？ 內行人曝真相：道路巡查車

不論開車或騎車，越來越多駕駛人都會安裝行車記錄器，為的就是希望當遇到行車糾紛或交通意外時，能夠全程記錄保障自身權益。不過有網友在路上發現一台小轎車車頂竟然裝了一支「監視器」，照片一出讓許多人笑翻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。