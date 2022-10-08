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2支電視遙控器太複雜！他改造成「阿公喜歡的樣子」網讚：有心了
3C家電產品對於不少老人家來說使用上複雜，常常無所適從，有民眾幫家中的阿公阿嬤換了新電視，為了讓他們容易上手，改造了遙控器，貼心的舉動引起網友狂讚。
一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，提到日前老婆抽中電視，兩人決定幫阿公家的小電視升級，由於有2支遙控器，他擔心高齡92歲的老人家不會用新電器，於是進行「客製化」大改造，「把遙控器，變成阿公喜歡的樣子」。
從照片中可以看到遙控器整支被包起來，用藍筆特別標注了「開電視」、「藍燈開機上盒」、「頻道換台」、「音量大小」的按鈕，讓阿公阿嬤一目瞭然，不會按錯鍵。除此之外，還貼出阿公拿著2支遙控器的照片，原PO透露「阿公阿嬤都92歲了感情依舊很好」。
據《ETtoday新聞雲》報導，原PO並不是一開始就想到這個好辦法，原先他幫忙裝好電視、教阿公用遙控器後就回家了，過兩天再回老家時，才知道阿公因為還是不會用，已經兩天沒看電視了，「內心覺得很愧疚，頓時突發一想，把遙控器改成這樣，阿公覺得非常滿意開心，簡單明瞭方便使用」。
貼文一出立刻引發網友熱烈回應，「我覺得我也需要，三支遙控器根本不知道用哪個」、「開電視超常開超久」、「好讚！超好理解，就算看不懂也知道按這幾個就好」、「太有心了」、「我媽把少用凸起來的鍵剪平，留下電源、音量、頻道給老人家按」、「有阿公阿嬤專用的遙控器，按鍵很少」、「這樣的感情最讓人羨慕」、「愛要及時，有空就多陪長輩！」
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