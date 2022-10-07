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他路過櫥窗驚見要價500萬的手錶 網安慰：一樣一天24小時

聯合新聞網／ 綜合報導
網友拍下一個要價5,270,000元的滿鑽手錶。圖擷自路上觀察學院
網友拍下一個要價5,270,000元的滿鑽手錶。圖擷自路上觀察學院

有些人會購買奢侈品，以彰顯自己的財力，不過有網友在散步時，路上經過櫥窗看到一個要價5百多萬元的手錶，昂貴程度讓他驚訝到下巴快掉下來，更直呼「貧窮限制了我的想像」，不過也有網友分析該手錶是陀飛輪、滿鑽面，若是現在三大錶廠的，這定價滿正常。

有網友在「路上觀察學院」發文表示，自己走在悠閒的午後街頭，隨意往櫥窗看了一眼，看到一個要價5,270,000元的手錶，令他直呼「貧窮限制了我的想像」，並在文末強調只是純粹個人感受，沒有仇富、也沒有特別的立場。

另有網友表示，如果手錶是陀飛輪、滿鑽、鉑金錶殼再加上是有名氣的瑞士錶廠出品的話，大約就是這種定價很正常，通常這種價位的商品都有議價空間。還有網友拿房價並論，說明其實房價才是台灣最讓人掉下巴的，只是大家都習慣了，更補充「尤其是殘破不堪40年以上的老屋，動輒8位數…這個才誇張」。

還有網友在比較手錶價格，「8000萬的蕭邦表示」、「過億的Jacob & Co表示」、「超過3億的RM056表示」、「超過5億的Paul Newman Rolex Daytona表示」、「超過9億的PP Ref. 6300A-010」、「正在看日晷的我表示」。

其他人紛紛發表看法，「當你不缺錢時，數字已經沒有意義了」、「只能安慰自己，一樣是一天24小時」、「走著走著突然下巴脫臼的故事」、「買我家房子還有找」。

瑞士 房價

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