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7-11擺「骷髏店員」提早應景萬聖節 網友笑虧：根本員工過勞

聯合新聞網／ 綜合報導
網友拍下7-11興祥門市的萬聖節裝飾。圖擷自路上觀察學院
網友拍下7-11興祥門市的萬聖節裝飾。圖擷自路上觀察學院

許多人會在10月31日慶祝一年一度的萬聖節，台中則有家7-11已提早佈置萬聖節裝飾，更發揮創意把骷髏骨架穿上超商店員的制服來應景，不過許多網友紛紛開玩笑表示，「根本沒有看到裝飾，是員工過勞了吧」。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文並PO出兩張骷顱的照片，位於台中的7-11興祥門市，有著身穿超商制服的骷顱造型店員，胸口前還掛上實習的牌子，可見這位骷顱是一位實習生，不過原PO則是嚇到表示「萬聖節是鬼嚇人還是人嚇鬼？」

網友用其他角度拍下7-11興祥門市的骷顱裝飾。圖擷自路上觀察學院
網友用其他角度拍下7-11興祥門市的骷顱裝飾。圖擷自路上觀察學院

更有網友諷刺表示，這事告訴你職場的現實而已，第一張是同事跟鬼一樣，第二張是同事累倒的跟鬼一樣。不過另有網友擔憂，這會嚇到小朋友吧，原PO則說明應該不會，有遇到小朋友走過去都在看，也沒有被嚇到。

其他網友則紛紛開玩笑表示，「慘了，門市要被公司關切了」、「實習？我怎麼看都是員工啊」、「實習生過勞死」、「操到變白骨」、「上一個離職的店員」、「這是今天早上客人很多的我」、「血汗錢不好賺」、「寫實風格」。

萬聖節 7-11

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