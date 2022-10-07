她將米腸放電鍋蒸 掀蓋後笑翻眾人：國王的新衣？

糯米腸是台灣傳統又普遍的知名小吃，腸衣下包裹著米飯，搭配上香腸就是最受歡迎的「大腸包小腸」，然而有女網友抱怨她將米腸放入電鍋加熱後，腸衣竟然不見了，讓她苦笑地說「太熱集體脫衣服」。

這名女網友在臉書「爆怨2公社」表示，朋友送給她一包米腸，日前她想將米腸當午餐，便放入電鍋蒸熱，沒想到一掀開鍋蓋，眼前景象讓她很傻眼。

從原PO貼出的照片看到，蒸好的米腸放在盤子上，但腸衣卻不見了，只剩一團一團的米飯，她搞笑地說「一定是太熱，它們集體把衣服脫了，當時的我害怕極了」。

照片讓不少人看了都笑翻，「我還以為糙米」、「米腸變米糕」、「可以夾個蛋，變飯糰夾蛋」、「原來米腸沒穿衣服叫飯糰」、「不錯，直接變油飯」、「米腸穿了國王的新衣」、「別騙我書讀的少，這明明是米荖」、「原來脫衣服的米腸身材長這樣」、「油飯真是神奇的食物，可以有不同的變裝」。

也有網友猜測原本的腸衣應該不是真的豬腸製作的，「假腸衣吧，真正腸子不會這樣啊」、「真正的豬大腸是不會破的，這可能是那種加工ㄟ腸衣」、「真的豬大腸衣要破這樣很難」、「這應該是塑膠皮喔，正常豬腸灌的不會消失」。