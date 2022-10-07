監視器裝車頂當行車記錄器？ 內行人曝真相：道路巡查車

不論開車或騎車，越來越多駕駛人都會安裝行車記錄器，為的就是希望當遇到行車糾紛或交通意外時，能夠全程記錄保障自身權益。不過有網友在路上發現一台小轎車車頂竟然裝了一支「監視器」，照片一出讓許多人笑翻。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，這輛銀灰色的小轎車車頂架設了一支「監視器」，和路上的監視器一模一樣，上面還有一條線路似乎是接到車內，特殊的景象讓原PO直呼「這是我看過最大台的行車記錄器」。

照片吸引了逾2萬人按讚點閱，網友們紛紛搞笑地說「那個是防碰瓷神器，讓碰瓷的知道你不好惹」、「其實是抓超速的」、「哪天有人拿著攝影機坐在上面也不意外了」、「不合格，這個空間明明就可以裝4支無死角啊」、「怕人家不知道你有裝行車記錄器嗎？」、「去洗車好像很不方便，每次都要拿下來」。

不過也有內行人解釋作用，「這應該是道路巡查車，那只是一個防水殼，裡面是攝影機」、「前天也有遇到，是巡視路面鋪設狀況的」、「業務用也有可能，有聽說道路維護公司用道路錄影+AI檢查道路維護情況的，可能就是這個也說不定」。