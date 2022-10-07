不用煮！這樣準備拜公嬤省時間 眾人認同：減少浪費

重陽節是慎終追遠的日子，每年到這一天，家家戶戶都會準備不少料理來祭祀祖先，有人會花費不少時間大秀廚藝，但也有人會簡單準備，只要心意到就好。一名女網友在臉書分享自己日前祭祖所準備的菜餚，但當中卻多了六份超商買來的便當，突兀的景象非但沒有讓人反感，反而還獲得眾人認同。

從原PO在臉書「家常菜」貼出的照片看到，桌上有湯有飯，也有魚有菜，但奇特的是竟多了六份超商的便當，有義大利麵、牛肉燴飯、打拋豬肉飯、咖哩飯等。原PO說從近幾年拜公嬤學到經驗，簡單煮幾樣菜，其餘的就直接到超商購買，便利又不浪費，「公嬤回來聞一聞、看一看也不會吃掉！有拜就有保庇」。

貼文吸引不少人的認同，「這招不錯！我學起來了，謝謝妳」、「我也是這樣拜的，心誠就好，我們的下一代搞不好都不拜了」、「有心拜最重要，心誠則靈，好過有公嬤但年節從不也無心拜的（不同宗教除外），也贏過『有人拜就好』的心態那些人」、「做任何事，只要真心誠意，不要在乎過程及結果」、「很好啊，不辛苦更不用煮太多要食很多天，怎樣都是表心意，先人都食不到了，老人家在世時對他們照顧周到就好」。

還有網友分享拜拜的經驗，「我只拜零食、飲料、水果，開同樂會概念」、「今年比較簡易，我不怕準備煮食，主要是不想讓長輩吃這些食物好幾天」、「好險我婆婆很現代，都說我們要吃什麼就拜什麼。拜過便當拜過麥當勞，拜完直接吃，大人小孩都開心」、「我家拜拜，也是10樣菜，今年開始現改為6樣。拜太多，吃不完變浪費」、「有一種作法，可以再簡化廢除神明廳，移至祠堂，定期定額繳費，三節去拜即可」。