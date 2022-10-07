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跑外送收到客人送金項鍊「該注意什麼？」 網：沒白吃的午餐

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO收到客人送的愛馬仕項鍊，讓她不知所措。 圖擷自外送員的奇聞怪事
原PO收到客人送的愛馬仕項鍊，讓她不知所措。 圖擷自外送員的奇聞怪事

外送員東奔西跑常常會接觸到各式各樣的客人，沒有人想遇到奧客，但也有讓人相當驚喜的客人。一名女外送員日前就收到客人送的一條金項鍊，讓她不知道該如何是好，只好上網尋求大家的意見，鄉民們也善意的提醒不要亂收。

從這名女外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」PO出的照片看到，她手上放了一條相當精緻的金項鍊，並透露這是客人送給她的，因為當下腦袋空白，不知不覺就收下了，但第一次收到這麼貴重的東西讓原PO不知道該怎麼辦，於是上網求助「我該注意什麼？」

貼文引起眾人熱議，「小心是降頭」、「妳不怕有類似密宗在東西裡面」、「以身相許做回報」、「是訂情的信物」、「這個款式跟我看過的有點像耶，我看到的那個項鍊要2萬出頭」、「可能是跟女朋友分手，然後把項鍊還他，所以廢物利用一下，看能不能拐到下一個」、「妳都收了還問」、「其實是小費，如果黃金，妳賺到」、「愛馬仕的唷！不便宜」。

還有人警告小心有詐，「天下沒有白吃的午餐，要嘛他是噁男，不然就是栽贓妳，在外多一點防備是必須的」、「會不會告你偷竊？」、「小心變共犯」、「來路不明的東西不要亂收」、「不要被栽贓就好」、「為什麼要隨便收陌生人的東西？」

也有網友在意項鍊的真偽，「擔心是真的還是假的」、「拿去當舖驗明正身」、「目測不是純金」、「絕對是假的」、「仿的不用太認真」、「應該是電鍍的」、「假的，我也有一條，真的不會是這種顏色，基本應該是鋼鍍色的材質」。

外送員

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