重陽節祭祖15道料理上桌 照片震撼眾人：這是國宴吧？
每逢重陽節，許多人都會在家裡拜拜祭祖，表達慎終追遠之意，有一名女網友就在臉書PO出當天所準備的各種祭拜料理，不論是食材、份量或擺盤，都讓不少人看了非常驚艷，直呼「這根本是在辦桌」。
原PO在臉書「家常菜」貼出四張照片，只見桌上整整齊齊地擺放了各式料理，有蔬菜、炸物、魚肉、甜湯等共15道菜，整齊劃一的擺盤再搭配各式食材鮮豔的色澤，美得就像一幅畫。原PO寫道「祭祖時節，沒有奢華的食材，都是一般的家常菜，多花幾分鐘擺盤，讓祖先看得滿意吃得開心」。
照片一出，不少人看了驚呼連連，「這根本是在辦桌啊，太強了吧」、「這⋯只有佩服了！不管是擺盤還是菜色簡直太專業了，好想當你的家人蹭吃」、「這根本餐廳等級了吧」、「幸好妳不是我的妯娌，我會被休掉」、「好厲害哦，而且看了很有食慾，不只祖先開心，家人也開心」、「我看了這些圖沒有勇氣煮飯了」、「祖先會捨不得去投胎啦」、「這是在設國宴嗎？」、「這還不算奢華嗎？但我有感覺您對祖先滿滿心意」、「視覺饗宴，看了就食指大動，厲害」。
還有許多人好奇餐具哪裡買，「想請問一下妳美麗的盤子在哪邊購買的？」、「我想請問餐具～這個過年大好」、「組盤哪裡可買啊？」、「這套餐具看起來很貴啊」，原PO也大方分享「搜尋『套盤』、『盤組』都可以，逢年過節宴客很適合」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言