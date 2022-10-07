重陽節祭祖15道料理上桌 照片震撼眾人：這是國宴吧？

每逢重陽節，許多人都會在家裡拜拜祭祖，表達慎終追遠之意，有一名女網友就在臉書PO出當天所準備的各種祭拜料理，不論是食材、份量或擺盤，都讓不少人看了非常驚艷，直呼「這根本是在辦桌」。

原PO在臉書「家常菜」貼出四張照片，只見桌上整整齊齊地擺放了各式料理，有蔬菜、炸物、魚肉、甜湯等共15道菜，整齊劃一的擺盤再搭配各式食材鮮豔的色澤，美得就像一幅畫。原PO寫道「祭祖時節，沒有奢華的食材，都是一般的家常菜，多花幾分鐘擺盤，讓祖先看得滿意吃得開心」。

照片一出，不少人看了驚呼連連，「這根本是在辦桌啊，太強了吧」、「這⋯只有佩服了！不管是擺盤還是菜色簡直太專業了，好想當你的家人蹭吃」、「這根本餐廳等級了吧」、「幸好妳不是我的妯娌，我會被休掉」、「好厲害哦，而且看了很有食慾，不只祖先開心，家人也開心」、「我看了這些圖沒有勇氣煮飯了」、「祖先會捨不得去投胎啦」、「這是在設國宴嗎？」、「這還不算奢華嗎？但我有感覺您對祖先滿滿心意」、「視覺饗宴，看了就食指大動，厲害」。