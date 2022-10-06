蔡阿嘎預測2022選舉「綠7、藍15」 預測「這人」將贏下北市

2022九合一大選不到60天，選戰話題相當熱門，連知名Youtuber蔡阿嘎也在個人Youtube頻道直播中提及，並大膽預測「全台灣縣市長當選人」，其中對於台北市長的預測更是一改過去看法，讓許多網友議論紛紛。

蔡阿嘎1日在頻道「蔡阿嘎543」中，直播「選戰倒數60天，預測全台灣縣市長當選人！」節目，在直播中大膽預測這次選戰結果，其中他預測的結果如下：

民進黨獲勝縣市（7個）：基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

國民黨獲勝縣市（15個）：台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

其中台北市的預測讓許多人議論紛紛，因蔡阿嘎過去皆看好民進黨台北市長參選人陳時中能當選，但近期他認為，陳時中似乎只剩防疫牌可以打，然而近日疫情卻仍不止息，民眾通常「不認為疫情已過」，所以認為有領袖魅力的蔣萬安將會逆轉。

而對於黃珊珊，蔡阿嘎則認為，雖然民調近期有上升趨勢，但是仍然無法超越在台北市有龐大基本盤的蔣萬安，因此仍不敵藍綠兩勢力。