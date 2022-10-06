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網友改造麥當勞滿額贈小盒子 秒變成「眼影盤」網友全驚嘆

聯合新聞網／ 綜合報導
網友改造麥當勞滿額贈小盒子，意外掀起討論，更有神人曬出自己改造的眼影盤，讓人嘖嘖稱奇。 翻攝Dcard
網友改造麥當勞滿額贈小盒子，意外掀起討論，更有神人曬出自己改造的眼影盤，讓人嘖嘖稱奇。 翻攝Dcard

麥當勞近日有滿額贈活動，有網友就收到一個印有漢堡圖案的小盒子，但總覺得裡面「空空的」，因此突發奇想要對這個小盒子下手改造，於是他把摺疊鏡的鏡子部分拆下，裝上盒子，竟意外變成獨一無二「麥當勞折疊鏡周邊」，許多網友也紛紛在底下秀出自己的改造，甚至有神人將它改成「眼影盤」讓人嘖嘖稱奇。

有網友在Dcard有趣版發文，表示今天點麥當勞歡樂送，獲得了滿額贈的一個小盒子，外觀看起來是蠻可愛的，但「總覺得空空的」，讓人很想裝點甚麼進去，因此原PO突發奇想之下，著手對這平平無奇的小盒子進行改造。

網友覺得盒子「空空的」，因此想進行改造。 翻攝Dcard
網友覺得盒子「空空的」，因此想進行改造。 翻攝Dcard

原PO於是翻出高中時候那個鏡子壞掉的折疊鏡，並塞進去白色盒子中，還在下面墊上衛生紙，沒想到尺寸居然都剛剛好，使用一天下來，也覺得相當實用，原PO開心表示「就這樣我獲得了獨一無二的麥當勞折疊鏡周邊」、「打算明天拿去騙同學說這是隱藏版，哈哈！」

沒想到網友竟將它改造成摺疊鏡，讓許多網友也紛紛曬出自己的改造成品。 翻攝Dcard
沒想到網友竟將它改造成摺疊鏡，讓許多網友也紛紛曬出自己的改造成品。 翻攝Dcard

許多網友也接著貼出自己獨一無二的改造成品，有人製作出一台「折疊雞」，也有人直接改造成組裝眼影盤，有人把它變成兒童的小鐵球迷宮遊戲，甚至有人直接把它變成生日賀卡，送給愛吃麥當勞的朋友。

有網友將其改造成兒童的掌上鐵球迷宮。 翻攝Dcard
有網友將其改造成兒童的掌上鐵球迷宮。 翻攝Dcard

有網友將其改造成「折疊雞」。 翻攝Dcard
有網友將其改造成「折疊雞」。 翻攝Dcard

有網友將其改造成組裝眼影盤，讓人嘖嘖稱奇。 翻攝Dcard
有網友將其改造成組裝眼影盤，讓人嘖嘖稱奇。 翻攝Dcard

有網友做成生日卡片，送給愛吃麥當勞的朋友。 翻攝Dcard
有網友做成生日卡片，送給愛吃麥當勞的朋友。 翻攝Dcard

Dcard 麥當勞

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