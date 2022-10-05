牆破大洞？他驗屋驚見樓梯間「高清無碼」 內行反讚：良心專業
一名網友剛買新房子，他前往驗屋時，卻在大樓的樓梯間發現「高清無碼」畫面，令他相當震驚，也很憂心會有突發狀況。為此，他拍下照片詢問廣大網友這樣的設計是否有哪裡不妥。
新成屋破了好大一個洞，雖然有高清美景，視野真的很不錯，把遠方的山景和市區的寬闊樣子盡收眼底，但因為完全沒有任何防護，看起來真的很危險！再看另一張照片，一旁就是大樓的樓梯，原來這個「門戶洞開」的位置就在大樓的樓梯間。
一名網友在「靠北建商2.0」po出驗屋照，並好奇問說「大樓樓梯間都沒有安裝窗戶，是因為消防逃生的考量嗎？」他認為，自己覺得都還沒有消防危險的時候，可能就會有人員掉落的危險了，而且還會有風雨吹進來。
該篇貼文照片一po出，立即引發不少網友們提供解答。有人表示，「法規規定，戶外逃生梯，不能裝窗戶」、「這是戶外安全梯，建商沒唬爛！」、「這次誤會建商了」、「有良心和專業」、「說得好像住戶會走樓梯一樣」、「第一次買房？」、「裝窗戶才是違建。」
更有人進一步指出，根據建築技術規則，如果是戶外安全梯的話，在樓梯豎道每層都要有排煙開口，不可以加裝任何窗戶，主要是當層有火災時，用樓梯逃生時，煙可以不影響上下逃生與救災的動線，雖然下雨或是颱風會有雨淋進來的機會，但是其實建商在安全梯門前裝設導水溝與雨落水頭就可以解決。
至於金屬框主要是收外牆磚面與內部漆面，雖然以前有些建商會在管委會成立後講好送固定窗，但是現在越來越多待驗公司都會抓，所以現在幾乎都是如照片這樣做。
還有人說，「是真的，下大雨樓梯會有瀑布也是真的」、「建議可以裝可開的窗戶」、「有些會用隱形鐵窗」，其他人則點出另外的問題還有牆面的油漆是什麼漆，若不是用戶外用的漆，不出半年靠近開口的就體無完膚。
註：據《建築技術規則建築設計施工編》第97條規定，戶外安全梯對外開口面積應在2平方公尺以上。
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