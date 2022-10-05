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「登山女神」找贊助偷吃已婚富商 正宮靠iPad零時差蒐證

被地板吃掉的橡皮擦在哪？ 三千人找到眼睛脫窗怒吼「拿掃把出來掃啦！」

聯合新聞網／ 綜合報導
磨石子地板的花色複雜又相近，東西一旦掉在上頭，一時之間不太好找。圖擷自爆廢公社
磨石子地板的花色複雜又相近，東西一旦掉在上頭，一時之間不太好找。圖擷自爆廢公社

古早味的磨石子地板至今已很少看到，除了一些老宅外，幾已不復見。一名網友表示，朋友的橡皮擦被這種地板「吃掉了」，超過三千名網友幫忙尋找，最後全找到崩潰。

一名網友在臉書社團爆廢公社po出一張磨石子地板照，並表示，「朋友的橡皮擦被地板吃掉了」，但大多數的網友皆被複雜的花色搞得暈頭轉向，根本分不清楚橡皮擦究竟掉在哪個位置。

有人就留言說「我快要脫窗了」、「到底有沒有橡皮擦？」、「看到頭暈」、「小時候這地板吃掉我不少10元，每次都找的半死、也哭的半死」、「這種拼花地板，只能用刮刀找東西」、「這地板什麼都能吃」，最後一堆人崩潰說「直接拿掃把出來掃啦！」

此外，也有人表示「家人說這才是最好的地磚，地板冰涼用好幾年都不會壞」，但也有人笑說「後來我們家就換了地板」、「老家也是這種地板，小時候找東西都要趴著用手電筒照」，甚至有人指出，「去年掉在地上的火龍果，到現在還是找不到。」

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