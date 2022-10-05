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「登山女神」找贊助偷吃已婚富商 正宮靠iPad零時差蒐證

物價上漲吃不消！她用「蘇打餅乾夾便當」 網聯想冰淇淋雪餅

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO用蘇打餅乾夾著便當一起吃。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO用蘇打餅乾夾著便當一起吃。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

隨著物價不斷上漲，不少外食族都很有感，以前百元就能吃一餐，但現在卻有些困難。日前一名女網友在臉書上發文，分享一種餅乾和便當的新吃法，貼文曝光後也掀起討論，不少網友馬上聯想到冰淇淋雪餅。

日前一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，她透露身為外食族，對於便當漲價非常有感，家裡附近的排骨便當店，中秋節之前賣100元，中秋節之後竟然變成105元，讓她認為相當誇張。然而，原PO表示老公提議可以吃餅乾加菜，而且餅乾兩年前就買過，至今也都還沒漲價。不過，原PO困惑詢問「餅乾是零食，怎麼加？」老公回應可以把飯當成内餡包在餅乾內，這樣一起吃下去很有飽足感。在貼文的最後，原PO用Hashtag的方式寫道，「一個漲價便當，一盒沒漲價蘇打餅乾，蹦出加菜新吃法」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「笑不出來，都是淡淡的哀傷呀…物價上漲好有感，大家辛苦啦」、「好有創意，讚」、「手機記得打開美食影片配著吃，我覺得這樣更有飽足感」、「想起以前的冰淇淋雪餅」、「澱粉+澱粉，這個吃法厲害」、「物價再漲的話，以後真的只能這樣吃了」、「這是新產品，難過雪糕嗎？」、「這個可以直接上架賣」、「好點子！明天買來試試」、「只有我覺得看起來很好吃嗎？」、「好像很適合月底」、「不知道為何笑著笑著就哭了」。

也有網友無法接受這種吃法，「感覺乾到會噎死，而且通常外食澱粉類比菜肉便宜，建議可以多加一碗飯，直接飽到天靈蓋」、「感覺好心酸，其實不要再去好市多可以省下不少錢唷，這樣就不用吃餅乾夾白飯，至少可以夾蝦仁炒飯」、「這樣碳水熱量也太高」、「看到照片裡的便當，餅乾夾飯吃？分開吃不好嗎？這是什麼飲食搭配」、「每個人的接受度不同，我不喜歡」、「完全不會想這樣吃」。

漲價 便當 外食 零食

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