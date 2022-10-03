「台北女子圖鑑」引熱議！他好奇以台中為題怎麼拍？網：華燈初上金錢豹版

改編自日劇「東京女子圖鑑」的都會成長劇「台北女子圖鑑」已開播，由於劇中誇大的南北差異與刻板印象，遭到不少網友批評。一名網友好奇，自己身為台中人再次被孤立，於是想問問「台中人現在在想啥？」，有網友也同時好奇，若改成「台中女子圖鑑」會如何拍，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，台北女子圖鑑自開播以來引起不少熱議，台北、台南大戰漸漸演變成南北戰爭，「自己身為六都最邊緣的台中再次被孤立」，因此他想問問網友們，「台中人現在在想啥？」。

網友紛紛表示，「出了台北就是南部，只是台中人不像台南人那麼受不起，激什麼消波塊、慶記都無所謂了」、「台中又沒差」、「明顯看得出來哪些城市玻璃心有多容易破」、「我台中人無感」、「台中人又不玻璃心，愛嗆就嗆，隨意」、「台中人以前一天到晚被嘲諷慶記之都都還會自嘲」、「沒嗆到東泉都不會爆氣」、「正在用東泉辣椒醬配肉圓，懶得管你們嘴」、「台中有都市也有鄉村，能科技也能種田啊XD」、「台中人都是自嘲居多，哪有玻璃心」。

有另一位網友則表示，台中雖然比不上台北，但終究是台灣第二大城，因此好奇，若改以台中為主題會怎麼拍，引起不少網友討論，「大概類似華燈初上的金錢豹版」、「這是我想要的嗎？想當綠茶就綠茶，想89就89，反正一句，這是我想要的嗎，貫穿全劇」、「整個城市都是我的停車場」、「金錢豹女子圖鑑比較有可能」、「飆車、鬼切、宮廟、東泉、掏槍、慶記、夜晚吃小吃攤、幹架等元素不可少，講話大聲、自信滿點，殊不知其實自己很蠢、膚淺、沒常識，別人回應的微笑都是在笑你笨」。