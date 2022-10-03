快訊

外資狂賣！台積電股價再下殺到417元 股東141萬人創新高

台61草漯路段大重機「翹孤輪」 網罵：重機界垃圾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台北女子圖鑑」引熱議！他好奇以台中為題怎麼拍？網：華燈初上金錢豹版

聯合新聞網／ 綜合報導
「台北女子圖鑑」一開播就遭到不少網友批評，有網友好奇，「台中人現在在想啥？」，也有網友表示，若改成「台中女子圖鑑」會如何拍。圖／Disney+ 提供
「台北女子圖鑑」一開播就遭到不少網友批評，有網友好奇，「台中人現在在想啥？」，也有網友表示，若改成「台中女子圖鑑」會如何拍。圖／Disney+ 提供

改編自日劇「東京女子圖鑑」的都會成長劇「台北女子圖鑑」已開播，由於劇中誇大的南北差異與刻板印象，遭到不少網友批評。一名網友好奇，自己身為台中人再次被孤立，於是想問問「台中人現在在想啥？」，有網友也同時好奇，若改成「台中女子圖鑑」會如何拍，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，台北女子圖鑑自開播以來引起不少熱議，台北、台南大戰漸漸演變成南北戰爭，「自己身為六都最邊緣的台中再次被孤立」，因此他想問問網友們，「台中人現在在想啥？」。

網友紛紛表示，「出了台北就是南部，只是台中人不像台南人那麼受不起，激什麼消波塊、慶記都無所謂了」、「台中又沒差」、「明顯看得出來哪些城市玻璃心有多容易破」、「我台中人無感」、「台中人又不玻璃心，愛嗆就嗆，隨意」、「台中人以前一天到晚被嘲諷慶記之都都還會自嘲」、「沒嗆到東泉都不會爆氣」、「正在用東泉辣椒醬配肉圓，懶得管你們嘴」、「台中有都市也有鄉村，能科技也能種田啊XD」、「台中人都是自嘲居多，哪有玻璃心」。

有另一位網友則表示，台中雖然比不上台北，但終究是台灣第二大城，因此好奇，若改以台中為主題會怎麼拍，引起不少網友討論，「大概類似華燈初上的金錢豹版」、「這是我想要的嗎？想當綠茶就綠茶，想89就89，反正一句，這是我想要的嗎，貫穿全劇」、「整個城市都是我的停車場」、「金錢豹女子圖鑑比較有可能」、「飆車、鬼切、宮廟、東泉、掏槍、慶記、夜晚吃小吃攤、幹架等元素不可少，講話大聲、自信滿點，殊不知其實自己很蠢、膚淺、沒常識，別人回應的微笑都是在笑你笨」。

台中市

延伸閱讀

「台北女子圖鑑」被罵翻 五月天阿信力挺有內幕

台北人：下次約吃飯=客套寒暄　《台北女子圖鑑》放大刻板印象　5行為秒測你有沒有「台北化」

醫貼「台南女子圖鑑」黃偉哲也來朝聖：自信無南北之別

台北女子圖鑑被台南人罵翻 台南議員：竟拿文化局補助

相關新聞

「台北女子圖鑑」引熱議！他好奇以台中為題怎麼拍？網：華燈初上金錢豹版

改編自日劇「東京女子圖鑑」的都會成長劇「台北女子圖鑑」已開播，由於劇中誇大的南北差異與刻板印象，遭到不少網友批評。一名網友好奇，自己身為台中人再次被孤立，於是想問問「台中人現在在想啥？」，有網友也同時好奇，若改成「台中女子圖鑑」會如何拍，引起不少網友熱烈討論。

他20歲誤以為大腸癌末期 真相曝光網友怒：把我的擔心還來

火龍果是一種含花青素極高的一種水果，尤其紅心火龍果多了一種名為「甜菜紅素」的成分，人體無法完全消化和吸收，因此會有部分溶於水引起尿液變色，剩餘就會導致大便變色，並非血尿或便血。不過有20歲年輕男性誤會自己得了大腸癌末期，所幸只是因為服用火龍果虛驚一場，不過先前真的有老太太吃火龍果誤會是血便，檢查後發現是早期乙狀結腸癌，所幸及早就醫。

好市多店員在收據畫紅色城堡 老會員大推「這分店」超會畫圖

美式賣場好市多在客人離開前，都會有一名畫單員負責在門口核對，並在收據上用紅筆做記號。然而，日前一名網友在臉書上發文，透露收據被畫單員畫了一個小城堡，小孩因此感到非常開心，而貼文曝光後也掀起討論。

裸男取餐時浴巾突滑落！外送員瞥見「18禁一幕」崩潰罵髒話

外送員送餐時，若遇到訂餐人不回訊息會相當困擾，如果超過外送平台規定的送餐時間，可能還會面臨處罰或客訴。一名外送員抱怨，某日深夜送餐，訂餐人遲遲不回訊息，終於等到對方回應，想不到收錢時，取餐人的浴巾滑落，對方的「小兄弟」還戴著保險套，讓他崩潰的在心裡狂罵髒話。

拍恐怖片？海邊無主人形看板生鏽太嚴重 一看「滿臉是血」

有些設置在戶外的看板，若是沒有好好保養，就很容易出現髒汙、生鏽的狀況。而要是看板擁有者既沒有處理，也沒有將看板進行丟棄，那麼劣化的看板就容易變成嚇人的樣子。近來日本網友，就發現了一個像這樣可怕的看板。

芬蘭火車「寵物車廂」超療癒 網群喊：台灣也要

在台灣旅客若攜帶寵物乘車時，被避免影響他人，除了須使用規定尺寸的寵物箱籠之外，一定要將整個箱籠置於座位下方，但在芬蘭寵物則擁有更友善的環境，有網友分享搭乘芬蘭火車的「寵物車廂」，許多網友紛紛喊「台灣什麼時候才會有！」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。