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裸男取餐時浴巾突滑落！外送員瞥見「18禁一幕」崩潰罵髒話

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員分享深夜送餐的經驗。記者吳淑玲／攝影
外送員分享深夜送餐的經驗。記者吳淑玲／攝影

外送員送餐時，若遇到訂餐人不回訊息會相當困擾，如果超過外送平台規定的送餐時間，可能還會面臨處罰或客訴。一名外送員抱怨，某日深夜送餐，訂餐人遲遲不回訊息，終於等到對方回應，想不到收錢時，取餐人的浴巾滑落，對方的「小兄弟」還戴著保險套，讓他崩潰的在心裡狂罵髒話。

一名外送員在臉書社團「爆怨公社發文表示，他某日送餐時，到定點後訂餐人卻不讀訊息、不接電話、按門鈴不開門，直到計時器快到了，對方才開門，並傳訊息要求他送餐上五樓。

該名外送員表示，上樓後看到一名男子站在門口，下半身只圍著浴巾，本來以為對方剛剛在洗澡，想不到在收錢時，男子的浴巾滑落，讓他看到男子的「小兄弟」還戴著保險套，他崩潰直呼「我送餐速度太快真是不好意思，打擾你們做人時間，下次麻煩結束再叫餐好嗎？」

其他網友紛紛笑翻留言「故意滑落給你看的吧」、「要說哎唷好可愛哦」、「為了台灣的少子化忍一忍吧，相忍為國」、「我笑到嘿菇」、「他增產報國，你相忍為國」、「誰知道，可能是怕手髒，套著尻」、「人家故意給你看的.....搞不好他喜歡知男而上」、「他在暗示你，男上加男」、「你壞人家好事了」、「把餐掛在上面啊」。

外送員 保險套 爆怨公社

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