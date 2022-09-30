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有人發現嗎？喝礦泉水意外驚見「底部有車車」 網友跟風拍照
日前有網友在臉書社團在《路上觀察學院》貼出一張照片，表示「陪我老婆坐月子時，無聊到發現一件事，台鹽鹼性離子水的瓶底某個角度會出現一台車車」，照片讓不少人嘖嘖稱奇！
從原PO貼出的照片中可以清楚看到礦泉水底部真的出現了一輛車，貼文也引發網友熱烈討論，紛紛留言「真的有耶！」、「第一次這麼認真觀察它」、「從來沒發現！」、「本季台鹽鹼性離子水銷售飆高」、「設計師：終於有人發現了」、「台鹽不送你幾箱水真的說不過去了」，還有不少人跟風買了瓶裝水來拍照「葉佩雯（業配文），意圖使人買水測試」。
還有人歪樓吐槽「看來真的是太無聊才會發現…」、「那麼無聊不會去洗奶瓶，幫你老婆按摩，什麼都好，別閒在那邊」。
台鹽的臉書粉專事後也轉發這則貼文，感謝原PO分享並表示「創意無價」。
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