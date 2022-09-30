她想挑戰「一人吃Buffet」怕尷尬 網大推曝優點多：根本超爽

Buffett吃到飽餐廳是不少人聚餐的首選，不過有位網友打算挑戰一個人去吃Buffet，又擔心會感到尷尬，因此上問求助，詢問有哪些吃到飽餐廳，適合一個人吃？

一名網友在網路論壇《Dcard》發文，表示最近想試試看一個人去吃buffet吃到飽，想知道雙北哪一間吃到飽「一個人吃也不會感到尷尬的，真的極需要」。

貼文一出，網友紛紛大推一個人吃Buffet「我認真的回答你，除非單人需要加錢，不然所有吃到飽都很適合一個人」、「我還滿常一個人去饗食天堂的，一邊吃一邊看YouTube超爽，和其他人去要一直聊天根本吃不了多少」、「越好吃、越貴，越適合一個人吃，吃到爽吃到形象失控都沒有人管你」、「一開始都會怕被注視！但其實久了之後就習慣了」、「唯一真的比較麻煩的是，包包需要隨身帶著，另外也擔心離位後被當成離開而收走，最好找一批一場次的那種比較好」。

也有人分享「我一個人吃過圓山和漢來，其實不少見欸，怕的話可以挑平日午餐，滿多人都一個人去吃」、「上週六去天母漢來午餐，餐間休息時才注意到，周邊3～4桌都是一個人用餐。別擔心，一個人吃飯很正常，而且桌子大，可以一次拿好幾盤，光看就爽」、「涮乃葉一個人吃也不會多收錢滿推薦的，而且還能一個人吃鴛鴦鍋根本超爽」、「去欣葉常看到一個人buffet，其實都各拿各的應該沒人會注意」、「寒舍艾美探索廚房，上次去超多人一個人去吃，有一區的位子都是給單人用餐的」。