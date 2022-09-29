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私人車位被占用！駕駛傻眼出「一招反制」五千網友狂讚叫好

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友抱怨說，近日遇到一位沒禮貌的車主，旁邊有付費停車場偏不停，硬要停在他租用的私人車位，也沒有留電話，讓他氣炸決定停他後面反制。 圖／爆廢公社
有一名網友抱怨說，近日遇到一位沒禮貌的車主，旁邊有付費停車場偏不停，硬要停在他租用的私人車位，也沒有留電話，讓他氣炸決定停他後面反制。 圖／爆廢公社

遇到這種情況你這麼做？有一名網友抱怨說，近日遇到一位沒禮貌的車主，旁邊有付費停車場偏不停，硬要停在他租用的私人車位，也沒有留電話，讓他氣炸決定「1招」反制，這霸氣舉動已經吸引破五千人按讚叫好。

網友在「爆廢公社」發文說，近日晚上回去的時候，發現有一名沒禮貌的車主把車子停放在他私人租用的車位上，也沒有留下任何停車資訊，原po表示，旁邊明明有繳費停車場，卻硬要停在他的位子上，自己花了錢卻不能停放，對此感到相當不滿。

原po一氣之下決定把車子直接停在那輛車後面，「就請您等我起床吧！」，此文一出已經破五千名網友按讚叫好，「騎摩托車上班！先停個三天再讓他出來」、「拜託你，就算你比他早起床也不要移車」、「花點錢上班搭計程車好嗎？這種人就當個好人讓他多停個兩三天在走」。

不少網友也敲碗事件後續，想知道對方有沒有拜託來「放車」，原po則在留言處補充事件發展，他表示對方是一位職業軍人，因為找不到車位所以就先停在他那，因為原po有留自己和家人電話，對方不斷打給原po媽媽道歉並要給停車費，他已經回軍中，後來請學長處理，之後原po媽媽就叫他快牽車就放人了，原po也不忘再酸「唉～太累睡太熟，沒遇到我們這麼有水準的軍人」。

停車場

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