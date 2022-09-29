早餐店飯糰口味特註「高醫生最愛」 網笑：那林北江醫師呢？

台灣除了常見的西式早餐、麵包外，台式早餐也受到許多民眾喜愛，高雄醫學大學附近一家有台式早餐店將飯糰口味直接寫在斗大的招牌上，其中一項還註明「高醫生最愛」，令網友會心一笑：「請問林北江醫生都吃哪一種？」

有網友在臉書社團路上觀察學院放上一張照片，早餐店招牌上寫著各種飯糰口味和價格，其中最貴的鹹蛋+蔥蛋+肉餅為65元，下方還備註「高醫生最愛」，原PO寫下：「當不成高醫生，我也要吃一樣的。」許多網友搞笑地問：「高醫生是指高大成嗎？ 」、「請問林醫生、陳醫生喜歡吃什麼？ 」、「不知道王醫生喜歡吃什麼？」。

也有人發揮創意大玩雙關梗：「到底是高醫生還是高醫生」、「雖然當不了高醫生，但至少我們都曾當過高一生....」。

其實這家早餐店名叫「大港飯糰」，位在高雄市三民區，是在地人氣美食，也因為距離高雄醫學大學不遠，不時會有該校學生光顧，招牌上寫著的「高醫生最愛」原意其實是指最受高醫學生歡迎的餐點，但若不知道這家店就在高醫附近，很容易聯想到「姓高的醫師」，因而形成讓民眾會心一笑有趣招牌。