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新竹便當比雙北還貴！ 工程師曝一天餐費要花500大嘆：盤子價

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現新北市板橋區的便當價格比新竹縣竹北市還便宜，引發竹科工程師共鳴。示意圖／ingimage
一名網友發現新北市板橋區的便當價格比新竹縣竹北市還便宜，引發竹科工程師共鳴。示意圖／ingimage

竹科工作機會多，帶動當地商機，日前有位住在竹北30年的上班族表示，他深感竹科人口、房價暴漲，也習慣當地物價，但日前去新北市板橋區進修時，花了75元訂便當，發現份量居然比竹北市110元的便當還多，讓他直呼「快氣死」。

一名網友在PTT發文表示，他在竹北住了30幾年，深感竹科人口、房價暴漲，原本已經習以為常了，但前陣子到板橋上課，只花了75元就訂到四菜一肉的豐富便當，裡面有茄子、炒豆子、豆乾、高麗菜與排骨。對比竹北只有兩菜一肉兩配菜，包含排骨一片、一片香腸、竹筍、青菜、豆乾要價110的便當，差異顯得很大，讓他直呼「快氣死」。

一名網友PO出竹北便當跟板橋便當的內容與價格差異，引發網友熱議。圖擷自PTT
一名網友PO出竹北便當跟板橋便當的內容與價格差異，引發網友熱議。圖擷自PTT

原PO表示「當時在板橋吃到這個便當痛哭流涕，真是便宜。板橋這種化外之地竟然這麼便宜，好想跟老闆說請他來新竹見識看看，新竹麥當勞是唯一不會讓我失望的餐點，有誰考慮搞一家跨縣市便當外送？」

貼文一出，引起網友熱議，許多竹科工程師有感「竹北一天三餐就要400至500元了」、「竹北價格合理，因為是盤子大本營」、「新竹是出名的美食沙漠」、「羨慕板橋真便宜」、「從台北去新竹開始，就一直吃麥當勞了，以前一直覺得便當是120元以上，來到板橋被嚇傻」、「真羨慕板橋物價」、「南港的便當也很便宜啊」、「新竹外食真的一天預算大概要400-500元，而且這邊的小吃店、便當店都很早關門」。

便當 新竹 PTT 物價

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