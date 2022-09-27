張淑娟淚訴「住郊區新店」意外掀論戰 在地傻眼：貴到靠北算郊區？

遭媒體人周玉蔻點名指控涉入蔣孝嚴緋聞案的張淑娟，昨（26）日到北檢按鈴申告，受訪時聲淚俱下控訴自己遭汙衊，但其中一段聲明「我又不選市長，我還連台北市的房子都買不起住在郊區呢，我住的是新店欸」意外引發網友議論，好奇「新店算郊區嗎？」

一位網友在《PTT home-sale板》發文寫道，「剛才電視一個女人聲淚俱下說自己連台北市都買不起，只能買郊區！房子住在新店欸」，原PO表示聽到這段話，令他納悶又想哭，新店房價每坪都上到60萬了，簡直「貴到靠北」，一站就進台北，應該不算郊區吧？好奇問大家「新店算郊區嗎？」

貼文引發討論，有網友認為「跟台北市比就是啊」、「新店很大，有些地方的確偏」、「60字頭就是台北郊區價啊，不知台北多貴喔」、「以前新店根本沒人要住，要看他多久前買的吧」、「她都出社會多久了，她當時買的時候肯定算郊區無誤」、「郊區跟房價又沒關聯…遠離市中心不就郊區」。

所以，新店到底算不是郊區呢？根據《ETtoday房產雲》報導，其實雙北市最貴及最便宜的地方都在新店，獨棟別墅、山區住屋都有。房地產業者認為新店在環境上確實有郊區的悠閒感，自北捷綠線開通後，即可一站進台北，目前中古屋坪價已達4、50萬，新建案更上看8字頭，6字頭只能算是均價，實際就是「有郊區的環境，但沒有郊區的價格了」。