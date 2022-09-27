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她冷氣換變頻用電反暴增700度好崩潰 結局逆轉「電腦的鍋」

聯合新聞網／ 綜合報導
許多民眾會選擇變頻或有節能標章的冷氣。（本報系資料庫）
許多民眾會選擇變頻或有節能標章的冷氣。（本報系資料庫）

台灣的夏天十分炎熱，冷氣已是家家戶戶必備電器，許多民眾會選擇更換變頻、節能的冷氣省電，不過近日有女子在臉書「爆怨2公社」社團表示，自己明明換了變頻冷氣，開冷氣時間只延長4小時，用電卻仍較去年同期多出近700度電，直呼「快吐血了⋯⋯」。後來原PO才發現，原來是自己新增的電腦惹的禍。

網友在臉書社團放上自己今年7月8日至9月7日的電費單，共用了1763度，足足比去年同期多了664度，應繳金額高達6977元。這令原PO相當不解，他表示去年和今年的用電習慣差在換了變頻冷氣、每天的吹冷氣時間從8小時拉長到12小時，其餘用電習慣都沒改變，「為什麼電費還是節節高升啊？！」

不少網友熱心解答：「有可能你的冷氣噸數裝不夠，一直在全速運轉的話，金額也不會比較便宜，不是變頻就萬能哦！」、「累進電價」。還有人分享吹冷氣省電的小撇步：「1.冷氣不要開開關關2.買大不買剛剛好3.固定溫度，不要隨時變換溫度4.請搭配循環扇或電扇5.冷氣是吹體感舒適不是吹體感冷。」

原PO事後更新貼文，表示查到讓電價暴漲的罪魁禍首了，是相較去年新增的電腦：「原本的電腦變成有常在關，新增的則沒在關，新增的那台電腦平均耗電300~400瓦，且24小時沒關，每天至少用8度電，兩個月下來至少用480度。」

留言區網友則認為電腦若處在休眠狀態下還耗電300瓦太誇張：「除非像是在挖礦持續高效運轉，沒有在用休眠模式時耗電極低，平均耗電並沒有標示上那麼多」、「不可能，那台是超級電腦嗎？中挖礦病毒了！」、「電腦沒關也應該不會高耗能24小時運轉，可能中毒在幫人挖礦了，不然就是真的太老舊。」

網友放上自己的電費單。圖擷自臉書爆怨2公社
網友放上自己的電費單。圖擷自臉書爆怨2公社

冷氣 省電 電費

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