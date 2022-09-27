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店門口貼公告「請仙戶前」看了霧煞煞 網笑：台灣人限定

聯合新聞網／ 綜合報導
一店家門口貼有4字公告「請仙戶前」，網友笑說這只有台灣人才懂。 圖擷自Facebook
一店家門口貼有4字公告「請仙戶前」，網友笑說這只有台灣人才懂。 圖擷自Facebook

為了吸引顧客眼光，許多店家會運用諧音梗作為店名或設置招牌，近日一位民政就發現一家店門口貼了張紅色告示，上頭寫著「請仙戶前」，讓他愣了一會才終於看懂，不少網友見狀笑說「只限台灣人使用」。

一位民眾在「爆廢公社公開版」發文分享，日前他看到一間店家的樑柱上貼有4字斗大告示「請仙戶前」，讓他一時不明所以，想了一下才終於看懂，原來是台灣國語版的「請先付錢」。

許多網友看了直接笑翻，「創意十足，不多看一眼都難」、「我唸了5次才懂，然後就回不去了」。更有網友笑稱這是台灣人的專用告示，「這生意應該只開放給台灣人民使用吧！」、「台灣國語的實行」、「這個標準台獨（台讀），哈哈哈」。

還有網友以台灣國語逗趣回覆，「可以改成請先互吉」、「森上梅前（身上沒錢）」、「林鱉某前（老子沒錢）」、「鼻咬醬子（不要這樣子）」、「念了一次咁切（乾脆）看解答」。

台灣人

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