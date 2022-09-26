她問「真心不推薦給外國人的台灣景點？」 網友秒點名1地方

台灣從北到南的景點相當多，遊客可以依照自己的喜好，去安排最適合的出遊行程。然而，一名女網友在網路上發文，好奇詢問大家「真心不推薦給外國人的台灣景點有哪些？」貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在PTT上以「真心不推薦給外國人的景點？」為題發文，原PO提到外國旅客即將可以到台灣自由行，但國外查到的資訊，很有可能和在地人的認知有落差。對此，原PO好奇詢問大家，「如果不想讓他們留下糟糕的印象，真心不推薦的景點有哪些？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我都建議台北、花蓮、台東，其他縣市有時間再去就好」、「墾丁，人擠人超無聊」、「網美打卡景點千萬不要去，佛光山都比那些地方好100倍」、「太魯閣國家公園以外的景點，知本溫泉可以考慮一下」、「只要是手冊或是新聞上的，一律不去最好」、「待在台北跟花東就好，其他地方都不推」。

其中，最多網友不推薦「夜市景點」，「士林夜市和墾丁大街」、「台灣的夜市」、「士林夜市跟六合夜市」、「各大夜市」。最後，也有網友不忘提醒，「建議外國人不要上馬路比較安全」、「交通很可怕，千萬別自己開車」、「會交代走在路上可能會被車撞，最近才交代過一個要來台灣的人」。