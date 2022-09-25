移動式神主牌上路！三寶大嬸「17秒釀2起車禍」 鬼切影片曝光

馬路上的車流量大，轉彎時都務必要先確認左右來車，以免發生車禍意外。不過，汽車達人「Andy老爹」在臉書上發文，分享一名婦人的超扯鬼切影片，短短17秒的片段就造成兩起車禍發生，而貼文曝光後也掀起討論。

Andy老爹在臉書上發文分享一段行車紀錄影片，從畫面中可以看見，一名身穿桃紅色外套的婦人，一口氣從外側車道向中間鬼切，但她並沒有確認後方有無來車，便和一名直行的男騎士發生輕微碰撞，所幸兩人都沒有摔車，雙方疑似說了幾句話後便分開，沒有進一步做報案動作。

事情還沒結束，婦人根本沒有記取剛剛的教訓，她鑽進去車輛間後，又一口氣直直往前騎，完全沒有查看左右來車，下秒就撞到一名女騎士。婦人摔車倒地，但女騎士更是嚴重，因為重心不穩的關係，整個人飛撲到人行道上，差一點就要撞上公車站牌或是店家鐵門。對此，Andy老爹直呼「這種亂騎的，真的很恐怖⋯」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「那女生好倒楣」、「完美詮釋什麼叫移動神主牌」、「真的很誇張，看了很生氣」、「以為裝傻沒事快騎走，結果又擊落另一台」、「遇到這種三寶，莫名的火都上來了」、「這個跟我電影看完一樣，都走到門口才發現還有演彩蛋」、「這樣的騎法能活到這個歲數也是奇蹟」、「第一台有目睹她的第二起碰撞，心裡一定在偷笑」、「是三寶！再這樣繼續撞下去，就要變成八寶粥了」、「真的移動式神主牌，撞了一個又一個」、「這種把馬路當自己家的，真的會害死人」。