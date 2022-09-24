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帶阿嬤去吃到飽被要求外帶冰品飲料 人妻後悔坦承：我是小偷

聯合新聞網／ 綜合報導
吃到飽餐廳。 示意圖／ingimage
吃到飽餐廳。 示意圖／ingimage

吃到飽餐廳由於菜色多樣、選擇多，是不少人聚餐的首選，近日一名網友與老公的阿嬤一起用餐，阿嬤卻要求她「夾帶」冰品和飲料回家，網友當下敵不過長輩壓力只好妥協，事後相當愧疚，感覺自己「莫名其妙當了一回小偷」。

網友在臉書社團爆怨公社》提到，日前她與老公的阿嬤去吃到飽餐廳用餐，阿嬤一直要求她外帶2盒冰棒和2瓶養樂多，原PO認為這樣不好，不斷閃躲婉拒都沒辦法改變阿嬤的心意，甚至還直接擺起臉色，原PO無奈之下，只好順從答應，將食物放進包包裡帶回家。

不過她回家後認為自己「有夠差勁」、「對不起店家」，打算隔天去償還物品價錢，她抱怨「為什麼我不當下偷偷去櫃檯先付好錢？」，如今滿滿罪惡感。

網友看到後紛紛留言「真的很多老人家有這種壞習慣！不缺，但就是要拿」、「老人家胃口不大，所以會覺得吃虧」、「不可取，不能因為是長輩就放縱任何犯罪行為，這樣子你同樣也是犯罪者」、「是我會叫服務生一直來宣導」、「跟老闆講一下看要不要貼錢就好了，不要製造家庭糾紛」。

阿嬤 餐廳 吃到飽 爆怨公社

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