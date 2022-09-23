台中交通方便又綠地多 他好奇「是否有機會成首都？」掀熱議

台中市都市規劃良好，也有許多產業進駐，吸引不少年輕族群到當地工作，日前就有網友細數台中優點，如房子漂亮、馬路寬敞又綠地多，讓他好奇「台中交通方便，有機會成為首都嗎？」

一名網友在PTT發文表示，台中的建築物漂亮，馬路又很寬敞，不會有擁擠的壓迫感，公園綠地也很多，連台中捷運也是用最新工法蓋成，整體建設美觀，重點是台中腹地廣大，多處尚未開發，而且交通方便，通往南北都很快速。反觀台北人口擁擠，因此他居住在台中後，認為「台中的發展性是全台之冠」，好奇「台中有可能成為全台首都嗎？」

對此，有人認同原PO的想法，「以前好像有想過」、「地理條件本來是台中最好，天氣也常態晴天」、「真心覺得台中市容贏過台北」，但部分網友不認同，指出「沒捷運、沒大型國際機場、沒有重點外交機構，談首都太早了」、「台北的行人友善街道、公眾運輸發展超越台中太多」、「台中交通跟治安都要留意，如果變成首都的話，總統維安會很麻煩」、「其實台中也很擠，文化活動偏少，交通不便」、「建設落差很多」。