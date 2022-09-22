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孩子有症狀「快篩3天都陰性」 媽保證「戳很深、很實在」下秒啪啪打臉

聯合新聞網／ 綜合報導
一位母親替小孩連續快篩3天都陰性，醫師一出手卻直接篩出2條線。 圖擷自Facebook
一位母親替小孩連續快篩3天都陰性，醫師一出手卻直接篩出2條線。 圖擷自Facebook

雖然當前疫情趨緩，近一週的確診數維持在4萬人上下，但BA.5來勢洶洶讓許多專家仍不敢掉以輕心。近日小兒科醫師黎博彥就在臉書分享，一位母親替出現症狀的小朋友快篩，一連3天早、晚都篩，結果卻都顯示陰性，這名母親還信誓旦旦表示「篩得很深」，豈料黎博彥親自出手後直接驗出2條線，他無奈表示，「希望確診患者不要便宜行事而影響到他人」。

小兒科醫師黎博彥在臉書粉專「黎博彥診所」發文感嘆，「不論是上學或是上班，很多時候都會要求自行快篩後才能參加活動⋯⋯但不知何時，快篩的陰陽根本變成無意義的舉動。」他表示，有位小朋友在班上接觸到確診者後出現症狀，但媽媽替小孩一連3天早、晚快篩均是陰性，媽媽還拍胸口保證絕對沒有便宜行事，「篩得很深、很實在」。結果經他一篩，不僅篩出陽性的2條線，他更自嘲臉上瞬間浮現3條線。

網友們也回應，「辛苦了，已經遇到很多都是戳不對位置，怎麼篩都篩不到，等到不對的位置篩到的時候病毒早就滿出來了」、「各間診所日常…看每位醫師有沒勇氣證實而已了」。不過也有人表示能理解家長心情，「換成我孩子我也戳不下去」、「我兒聽到快篩兩字就爆哭，只好趁這眼淚鼻涕狂噴時去採樣，不知道有沒有比較好一點」。

關於快篩方法，小兒科醫師陳木榮過去曾發文提醒，在家快篩可以放一面鏡子檢視自己，頭部稍微往後仰，將棉棒插進鼻孔時，須呈現水平或微斜下狀態，跟口腔頂部平行內緩緩前進，或是用耳朵為假想方向前進，家用快篩只要進入2公分左右。若是幫年紀小的孩子快篩，動作應盡量輕柔，角度拿捏正確即可。

小兒科醫師陳木榮分享正確的快篩方法。圖擷自Facebook
小兒科醫師陳木榮分享正確的快篩方法。圖擷自Facebook

快篩 疫情 BA.5 醫師

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