拍恐怖片？老婆持刀這畫面如殺人兇手 網友嚇壞：惡靈附身？

恐怖電影中的殺人魔，有時會以手持刀刃等凶器，搭配上模糊的黑影與不自然的行走方式，增加詭異害人的氣氛。近來有位日本網友，就在網路上分享了一張有如恐怖電影海報般的照片，然而拍攝當下的實際情況，卻令人相當意外。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，經營番茄農場的日本twitter網友「pasmal0220」最近分享一張照片，畫面中有個弓著身體，右手握著短刀，在空地上的身影。若是不多加說明，看起來就像是恐怖片中的殺人兇手，徘徊著尋找他的下一個對象。

然而pasmal0220卻表示，這其實只是他老婆準備要去採收高麗菜時，他從旁拍下來的照片。他原先想拿這張照片放在網站上當宣傳照，沒想到畫面卻意外的驚悚。不只自己看了忍不住大笑，也逗樂許多網友。

不少網友就紛紛表示「惡靈附身」、「準備來奪取性命了」、「這該叫警察吧」、「看起來像是殺過人的樣子，腳邊應該都是血」、「『還不夠…還要再一顆高麗菜，再一顆！』」、「比起恐怖片更像是懸疑片」、「震驚全世界的話題新作」、「用高麗菜的角度來看確實是恐怖片」、「其實鄉下滿常有類似畫面的」。