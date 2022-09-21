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拿15萬就想買百萬雙B名車 中古車業務嘆：一堆繳完頭期就法拍
不少人買車時都會選擇貸款，不僅可以不用一次拿出大筆鈔票，還可以減輕自己的壓力。不過，一名賣二手車的網友在臉書上發文，透露有些顧客的頭期款只有10萬左右，但卻想要找到百萬高檔名車，而貼文曝光後也掀起討論。
日前一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，原PO表示現在的二手車真的很難賣，因為不少人頭期款只拿10到20萬新台幣，就想要看賓士、BMW或保時捷等，令原PO無奈直呼「難貸就算了，又要超貸」。
不僅如此，原PO提到顧客的頭期款一個比一個低，甚至有些人買車後，第二期分期就繳不出來，「每個基本都5年60期，還會嫌每個月繳太高」。原PO透露自己會適時給建議，推薦顧客可以挑其他比較好養的系列，沒想到對方卻覺得派頭不夠，出去時不好看。
然而，原PO貼出和顧客的對話紀錄，對方下單一台130萬的車，但頭期款只願意拿出15萬，原PO也再次詢問「頭期款能再丟一點嗎？看方不方便再多給個20萬左右？」沒想到，對方回答自己還需要再和朋友借借看，再加上沒有房屋和薪資轉帳證明，想順利貸款過件是有點困難。在貼文的最後，原PO崩潰寫道，「我看再這樣搞下去，我要轉行了」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這種的不要賣啊，想也知道後面根本繳不出來」、「我也是常常遇到全身名牌開好車的要無卡分期，最多能分幾期，送件之後看條件都慘不忍睹」、「厲害，只有15萬就想開130萬的車，難怪現在路上名車滿街跑」、「沒那個屁股還要吃那個瀉藥，頭期款連幾十萬都拿不出來，還要買100多萬的車」、「這看起來繳沒幾期，車就被銀行拖了」、「沒有雙B怎麼能稱把妹神車」、「這是不是加油都只加300的那種」。
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