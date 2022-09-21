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他好奇「竹科生活品質如何」 網搖頭狂勸：年薪沒200萬別來

聯合新聞網／ 綜合報導
竹科吸引許多工程師就業，帶動當地餐飲、房價上漲，日前一名網友好奇問「新竹生活品質如何？」網友狂勸他「年薪沒有200萬別來」。 報系資料照
竹科吸引許多工程師就業，帶動當地餐飲、房價上漲，日前一名網友好奇問「新竹生活品質如何？」網友狂勸他「年薪沒有200萬別來」。 報系資料照

新竹科學園區工作機會多，許多科技新貴紛紛前往新竹就業，帶動當地的餐飲業、房市，不過日前有網友好奇詢問「新竹的生活品質如何」，擔憂未來搬遷到新竹工作後，生活品質會大受影響。網友搖頭狂勸「年薪沒有200萬別來，盤子價餐廳到處都是，基本生活水準也不及格」。

一名網友在PTT發文表示，他目前在高雄科技廠工作，有機會選擇到竹科工作，但老婆很重視生活品質，兩人對新竹也很陌生，想問大家「新竹的居住品質如何？」

他指出，目前查到網路評論新竹的缺點，包含「美食沙漠、景點少、放假只能去擠巨城、交通容易打結」，好奇「這是事實還是言過其實？很猶豫是否要答應新竹的工作」。

對此，網友們直言「這裡是美食沙漠，容易塞車，只適合睡在工廠或實驗室的阿宅」、「你高雄的路開習慣了，新竹的路很窄應該不習慣」、「根本全台最糟，物價高、品質差、美食沙漠、道路小又通勤容易塞車，大眾運輸落後」、「先看薪水高多少，來新竹是為了賺錢，其他不要期待比較好」、「交通費跟伙食費會大增」、「高雄的生活舒適多了，新竹物價高、房價也高得莫名其妙，生活樂趣乏善可陳，連個像樣的夜市都沒有，大眾運輸與公共建設也是高雄大勝」、「年薪沒有200萬不用來」。

但也有人緩頰，認為「只有上下班會塞車，其他問題還好吧」、「放假也可以選擇不要去擠巨城，這不算缺點吧」、「如果要有居住品質，建議選擇竹北，不然關埔也不錯，千萬不要選老市區」、「其實竹北的發展性比較好，而且生活品質也好很多」、「很多小吃到新竹市或竹東都有」。

還有過來人分享「我是台北人，建議年薪200萬以上再來，否則你會很痛苦，竹北跟新竹市東區的物價堪比台北，食物不好吃又貴，傳統市場沒有南部多，新竹市的路又很小，雖然竹北路比較大，但物價驚人的可怕，育兒資源少又貴，適合工作，不適合生活的地方」。

新竹 PTT 竹科

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