糗大！洗鴛鴦浴發生地震 她全裸跑到客廳竟被男友弟看光

918台東大地震讓民眾嚇出一身冷汗，天搖地動讓許多人急忙逃到屋外，但若地震來時正好在如廁或洗澡，該怎麼辦？一名女網友表示當天和男友一起洗澡，就這麼剛好地震來臨，下一秒男友竟然拉著她往外跑，沒想到男友的弟弟竟然在客廳，讓女網友尷尬到不行。

女網友在「Zuvio 校園」平台發文表示，9月18日當天她和男友都剛好休假，對方家裡也沒人，因此想趁此機會好好親熱一番。兩人當時進到浴室準備一起洗澡，但洗到一半男友很猴急想要當場親熱，沒想到做到一半時突然大地震，她說因為男友家在21樓，搖晃程度之大讓他們嚇壞，此時男友竟然拉著她往外跑，但下一秒卻讓她超丟臉。

原PO說兩人赤裸著跑到客廳時，竟發現男友的弟弟在家，原來是弟弟是在地震前一秒剛進門，三人就這麼地「你看我、我看你」，氣氛瞬間凝結超尷尬。原PO趕緊回到浴室洗完澡並衝到房間，假裝什麼事都沒發生過。傻眼的是，男友竟然裝作無所謂的樣子，回到房間還想要繼續親熱，讓她無奈地說「這是我一生中做那件事最沒感覺的一次了」。

貼文笑翻不少人，「我今天如果不小心看到大嫂的裸體，我應該會想刪記憶吧。太尷尬了」、「小震不用跑，大震跑不了」、「其實浴室反而是地震時最安全的地方（無法逃離的情況下）」、「還會有感覺嗎？」、「為什麼逃？在浴室裏抱著對方不好嗎？」、「我洗澡的時候也有地震」。