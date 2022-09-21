機車車主忘拔鑰匙 好心人一動作讓眾人全笑翻「都是套路」

相信不少人都有過騎車或開車出去，下車時卻忘了拔鑰匙的經驗，有網友發現路邊有輛機車的車頭貼了一張紙條，內容是某位好心人看見車主鑰匙沒拔，於是幫忙拿下來存放，但問題是放的位置卻讓人很傻眼，網友拍下照片上傳臉書，讓許多人看了都笑翻。

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，一輛機車的車頭被貼了一張紙條，上面寫著「車主你好，你的車鑰匙沒拔，我幫你放車箱（廂）裡」，紙條下方還順帶夾了一張開鎖店的名片，這景象讓原PO看了忍不住笑說「嗯…好心人」。

貼文一出吸引了1.4萬人點閱按讚，多數網友都猜這應該是鎖匠的套路，「一定是開鎖的老闆」、「我覺得這是鎖匠的行銷策略」、「這操作…生意興隆」、「會不會是開鎖老闆出來巡邏了？」、「一切都是套路」、「一切都是鎖匠的陰謀」、「這年頭連鎖匠也要跑外務了」、「另類行銷」。

還有人笑說「總比整台車不見，不錯的想法」、「合理，至少車不會被騎走」、「暖心的動作，好人一生平安」、「一舉兩得，又可以幫助別人，又可以賺外快」、「不知道這是暖心還是想要趁機敲一筆」、「下次還敢不敢沒拔？」、「車主應該有一種想打人的感覺」。

也有網友傳授解決方法，「去五金行買十字起子，前面板拆掉看鑰匙孔那邊有一條歪阿就是開車廂的，一拉就開了」、「老一點的機車座墊，從側面撐開手伸進去撈」、「掰開椅墊，手伸進去撈，選我正解」。