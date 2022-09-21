「螃蟹要不要開殼蒸？」掀婆媳戰 老饕選邊站喊+1：日本人都這樣

食材的料理方式百百種，不少人都有屬於自己的習慣，不僅調味配方不同，連事前處理和烹調方式也可能大有差異。一名女網友在臉書上發文，透露自己和婆婆料理螃蟹的方式不同，因此發文詢問網友「螃蟹就不能清乾淨再蒸嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO在貼文開頭就直呼「廚房內真的容不得兩個女人！」原PO認為螃蟹要剪腮、剪腹部、刷洗乾淨再給小孩子吃，但當她殺下第一隻螃蟹時，婆婆卻不斷反駁，「妳這樣螃蟹都不好吃了，外面沖一沖就好，妳開殼就不甜了」。

接著，婆婆就燒了一鍋水，並在鍋內放上蒸架，把還會爬的活螃蟹直接放下去蒸。原PO表示蟹胃和蟹腮因為有泥沙，會有一定的細菌跟微生物，因此質疑「就不能清乾淨再蒸嗎？蒸起來的螃蟹都斷腳，安捏比較甜是嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我都把殼剝開，洗乾淨去腮再蒸，我認為比較健康」、「我也剝殼派的欸，螃蟹很寒，胃囊都要清一下」、「這都是躲在泥巴裡的，寄生蟲特別多，還是建議殺好清乾淨再蒸」、「新鮮就不會怕不甜，我都一定要洗過剪開，不然真的超髒」。

不過，大多數網友反而支持原PO婆婆的料理方式，「我是妳婆婆那派的耶，我超怕我的蟹膏流走」、「婆婆派+1，要清那些等蒸完再清」、「殺了真的沒味道，熟了再殺也不會吃到胃、心和腮，味道真的比較鮮」、「這次婆婆對！日本人好像都是這樣料理」、「婆婆說的是真的，螃蟹腐壞的很快，所以我們家都是整隻活的下去清蒸，這樣比較鮮甜好吃」、「妳婆婆是對的，反正不吃腮，再怎麼髒都是扔掉⋯這樣真的比較鮮甜」、「從小就是妳婆婆的方式吃大的，到現在都沒事，也沒拉過肚子」。

最後，也有內行網友解釋為何螃蟹會斷腳，「活的下去蒸，腳會斷是正常的」、「活著料理才會斷腳，等螃蟹死掉再蒸，就可以是完整的」、「蒸起來會斷腳，是因為沒有把螃蟹用暈就直接丟進去蒸」、「腳會斷是因為沒殺的關係，要先從肚子把筷子打進去爆掉心臟，不然螃蟹會自己把腳脫掉求生」。