母不滿2嬰「被收飲料費」 怒嗆店家反遭網批：根本奧客

餐廳通常會針對兒童酌收費用，你覺得多少價位算合理呢？近日有媽媽帶2個小孩出門用餐，被店家收取1人49元的「飲料吧」費用，讓她火大質疑小孩才6個月大到底可以喝什麼飲料？最後成功店員妥協不收費，一番行為引來網友一面倒批評「根本奧客」！

一名媽媽不滿指出，日前帶2個僅6個月大的嬰兒到餐廳用餐，卻被求付1人49元的飲料吧低消很不合理。她認為小孩只會喝奶，店裡的食物、飲料都無法食用，店家也不會提供副食品或奶，雖然她一樣會付帳，但嬰兒什麼都沒有只是坐在那邊等父母吃完就要付98元不太合理。在她激情陳詞後，店員似乎不願與她爭吵，妥協表示「不收」。

媽媽發文表示，她可以接受店家寫「酌收清潔費」，因為寶寶會使用到店家座椅，也難免會弄髒，但收取「不能吃的食物費用」就不能接受，更抱怨當下「店員鄙視的臉搞的好像我很無理似的」，同時附上當事店家的菜單。

可惜多數網友不認同，討拍文瞬間成了打臉現場，紛紛留言反駁她，「店家就把規定寫在上面了，並不是收費的時候把費用多加上去的，而且，即便你是坐下去才發現嬰兒要收費覺得不合理可以不消費或是換成外帶」、「最後都不跟妳收費了，還要公審真的過分了」、「那你有付清潔費嗎」、「得了便宜還賣乖」、「低消、清潔費只是收費名目不同而已」、「不喜歡就不要消費，不要消費了又來抱怨店家規則，人家店面不是為你而開的」、「不照你的方式做，就是服務不好？不說你想聽的話，就是態度很差？就是有你這樣不尊重店家的客人」。

有部分網友則表示「我也不能接受」、「還沒看過規定一歲內嬰兒也有低消的店」，但多數都表示會直接去別家店吃，並認為店家將「飲料吧費用」改成「飲料吧／清潔費」比較不會有爭議，也有人建議她換個思維「把他當作妳帶孩子去一個舒適的環境用餐，花個49給孩子吹冷氣，你也能好好吃飯，這樣想就好了嘛，為什麼要一直執著在孩子還在喝奶、不能喝飲料這件事呢？妳多喝個幾杯不就回本了」。

由於發文幾乎被一面倒批評，這名媽媽後來爆氣表示49元是小錢，但跟嬰兒收就是不合理，為什麼要自我洗腦當成清潔費？「提出疑慮就要被當奧客，那就奧客啊」，並表示店家東西雖然好吃，但她就是「不爽被當潘仔」付這嬰兒沒喝的飲料，「98元我留著拿來買寶寶米餅」。