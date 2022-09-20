卡號4444、5487你也有嗎？ 網笑信用卡安全碼000：哪裡安全

生活中常見許多數字諧音，例如888、168分別代表發發發、一路發等，負面聯想如5487代表「我是白癡」，介意與否每個人看法不一。日前有網友在PTT發文表示，自己近期拿到一張新的信用卡，末四碼為4444，讓他覺得有些不吉利，也引起許多網友留言分享自己的奇葩卡號。

原PO分享，自己剛拿到新辦的信用卡，開卡時簡訊傳來顯示：「卡號末碼4444交易驗證碼為xxxxxx，請於100秒內完成交易。」他直呼，以後刷卡時不就會一直收到「4444」簡訊，因此想詢問網友是否也有類似的不吉利「鐵支」卡號。

留言區也湧入許多奇葩卡號或帳號，例如5938、5438、5487、5987等，還有人的信用卡16碼中，出現了3次87。

除了卡號外，許多網友也分享自己信用卡上的安全碼587、487、438、414等，還有000、123等「太簡單的數字」，讓網友笑稱這些安全碼根本一點都不安全。