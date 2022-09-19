地震跑還是躲？醫推「另1項生存本能」：想想多少動物會裝死

台灣連日地震不斷，17日台東關山發生芮氏規模6.4地震、18日台東池上發生芮氏規模6.8地震、今（19）日上午花蓮再度發生芮氏規模5.9地震，不少人都被嚇壞了。然而，急診科醫師賈蔚在臉書上發文，提醒大家地震來襲先別急著跑，因為「示弱」是人類求生存的另一項本能。

急診科醫師賈蔚在臉書「賈叔叔的會客室」上發文，他在貼文開頭就寫道，「地震是要先跑還是先躲？」賈蔚表示人類在緊急狀態時，大多會啟動緊急避難反應以求自保，而這本能反應多半是逃跑，例如在路上遇到迎面衝來的流浪狗，快跑；夜間遇上行為怪異的尾隨者，快跑；大廈裡聞到煙味看到了火焰，快跑。

賈蔚提到每當天搖地動時，就知道是地震發生，「有些人十分警覺，本能反應快跑，也想說跑為上策，快快衝出室外，跑到空曠的戶外空間」。不過，賈蔚提醒人類的本能反應，有時未必是最有保障又最安全的。

賈蔚進一步舉例說明，「如同現在大家都知道，遇到流浪狗不要靠近、不要直視狗的眼睛，可能比快跑更能避免傷害；夜間路上遇上尾隨者，拿出手機和xx通話，大聲說出自己的位置，可能比快跑更有效嚇阻犯罪行為發生；高樓裡遇到火災，立刻關門等待救援，有時則比不知跑上還是跑下，更有避免嗆傷死亡的機會」。

賈蔚提到地震持續的時間短暫，建築物搖晃時匆忙跑出戶外，可能有更高的機率被掉落重物砸傷，或是被尖銳物切割傷，而且在搖晃時移動，本身就存在極高受傷的風險。

因此，賈蔚認為「示弱」是人類求生存的另一項本能，想想看有多少動物會裝死，「地震來襲先別急著跑，『蹲下』可以避免搖晃中跌倒，雙手保護自己的頭和身體不被掉落物擊傷，而且仍然可以慢慢移動，待在原地後受傷的機會通常不會更高；『掩護』時找堅固的硬頂遮蔽才是王道，床和餐桌都可以考慮；『緊抓』可以保護自己的遮蔽物，也抓緊身旁的家人」。

在貼文的最後，賈蔚寫道「比起地震當中立即逃跑，蹲下、掩護、緊抓，當然不是示弱，是先人的經驗，是先人留給我們，保護我們的智慧」。