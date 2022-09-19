6閨蜜台南遇強震！下秒集體Call男友 小背心辣妹嚇哭畫面瘋傳

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO錄下朋友嚇哭畫面，並自嘲只有自己沒有另一半可以打電話。圖擷自Tik Tok
原PO錄下朋友嚇哭畫面，並自嘲只有自己沒有另一半可以打電話。圖擷自Tik Tok

台灣連日地震不斷，從北到南都很有感，很多民眾都被嚇壞了。然而，一名網友在網路上分享地震當下的影片，身旁好友紛紛發出尖叫聲，甚至有人被嚇哭了，但影片結局曝光後，不少網友笑翻直呼「看著看著就哭出來了！」

一名網友在「Tik Tok」分享一段25秒的影片，從影片中可以看見，一群人到台南遊玩，但在房間時卻突然收到國家級警報，接著畫面就開始劇烈搖晃。沒想到，下一秒又來了一個大震，一行人直接被晃倒在地上，甚至其中一位穿小背心的女生已經嚇哭，這時負責錄影的原PO還不斷安撫大家，「沒事，沒事，沒事了，（地震）要停了，要停了」。

地震終於停了，原PO發現同行好友全部都在打電話給男朋友或另一半，讓她忍不住自嘲「怎麼每個都在打給男朋友？只有我沒有⋯我感覺有事的是我」，背景還配上相當悽涼的音樂，搭配之下實在相當好笑。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛笑翻，「看著看著就哭出來了」、「可怕的不是地震⋯而是寂寞」、「最後莫名的心酸」、「我寂寞寂寞就好」、「不知不覺流眼淚了」、「結局太哭」、「最後那句最可怕」、「哈哈哈，沒男友電話可以打」、「前面驚悚片，看到後面變戲劇」、「地震震出了寂寞」、「當下還可以錄影也很厲害」、「沒有男朋友的負責錄抖音」、「好悲傷的故事」。

@lu416lu416

地震當下沒事沒事 20幾樓跑不掉

♬ 原聲 - Lu闆闆 - Lu闆闆

地震 女生 抖音

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