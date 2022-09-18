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CNN駐台記者PO規模6.8地震室內影片 直呼「好像暈車」

聯合新聞網／ 綜合報導
台北高樓內的吊燈晃到傾斜，快撞到天花板。圖擷自推特
台北高樓內的吊燈晃到傾斜，快撞到天花板。圖擷自推特

今天（18日）下午2點44分台東縣池上鄉發生規模6.8強震，CNN駐台記者理普利（Will Ripley）在推特放上地震當下劇烈搖晃的影片，只見屋內的吊燈強烈搖晃，看起來就快被甩下來。

理普利在下午1點19分的規模5.9地震時就先在個人推特PO出第一則影片，畫面中可看見客餐廳的吊燈、掛在牆上的雨傘都不停搖晃，他說：「感覺好像暈車一樣」。

接著下午2點44分規模6.8的主震，理普利再度PO出影片分享在台北高樓感受到的劇烈震度，室內吊燈前後搖晃發出相互碰撞的聲音，他在影片中驚呼這是搖最大的一次，並表示這還只是距離震央300多公里遠的台北的情況。

花蓮 台東 地震 強震

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