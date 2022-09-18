聽新聞
test
0:00 / 0:00
CNN駐台記者PO規模6.8地震室內影片 直呼「好像暈車」
今天（18日）下午2點44分台東縣池上鄉發生規模6.8強震，CNN駐台記者理普利（Will Ripley）在推特放上地震當下劇烈搖晃的影片，只見屋內的吊燈強烈搖晃，看起來就快被甩下來。
理普利在下午1點19分的規模5.9地震時就先在個人推特PO出第一則影片，畫面中可看見客餐廳的吊燈、掛在牆上的雨傘都不停搖晃，他說：「感覺好像暈車一樣」。
接著下午2點44分規模6.8的主震，理普利再度PO出影片分享在台北高樓感受到的劇烈震度，室內吊燈前後搖晃發出相互碰撞的聲音，他在影片中驚呼這是搖最大的一次，並表示這還只是距離震央300多公里遠的台北的情況。
Wow. Another big earthquake in Taiwan. This one was a 6.8 with the epicenter in Taitung County. Even stronger than the 6.4 on Saturday. This video is from Taipei, more than 200 miles from Taitung. pic.twitter.com/5OTLRT55WX— Will Ripley (@willripleyCNN) 2022年9月18日
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言