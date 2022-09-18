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惱人螞蟻不再爬食物！ 網友激推「這一物」真的超好用

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享把食物放在墊上，也可以阻絕螞蟻的「神器」。圖擷自臉書爆廢公社
網友分享把食物放在墊上，也可以阻絕螞蟻的「神器」。圖擷自臉書爆廢公社

家中若出現成群結隊的螞蟻，會令人相當懊惱該如何解決。有網友就在網路上分享可以杜絕螞蟻爬上食物的神奇「魔墊」，此文一出，令許多網友紛紛直呼「真的超好用」。

原PO在臉書爆廢公社分享「防蟻魔墊」，使用過後她發現螞蟻真的爬不上去，不用放水、也不需要用藥，擺放麵包、飲品、奶粉、寵物碗等都不怕螞蟻，甚至發明者是台灣人！令她直呼「真的很神奇耶！」

該產品的原理就在於利用螞蟻的生物感官，內部有如迷宮的通道來抑制螞蟻的嗅覺與視覺，藉此阻斷螞蟻從盤底爬上盤面，因此當螞蟻聞到食物氣味想接近時，越深入內部氣味反而越淡薄，藉此迷惑螞蟻的嗅覺感官，在盤內路徑設計上，也能迷惑螞蟻的視覺感受，讓螞蟻尋光返回墊外。

許多網友紛紛表示，「這真的超好用」、「已經用很多年了，真的好用」、「我的貓咪飼料機就是放在防蟻盤上面」、「把寵物飼料放在上面都不用擔心螞蟻」、「螞蟻真的不會爬上去」。

另有網友分享其他防蟻方法，「我都用橡皮筋，便宜又好用」、「買痱子粉撒在周圍就沒有螞蟻了」、「我都使用除蟻膏」。

不過也有網友表示，目前正在使用中，但偶爾還是有看到螞蟻疊螞蟻硬爬上去，已經被家中螞蟻破解了。另有網友回復，「整個拿去刷洗兩次噴酒精，把螞蟻留下來的費洛蒙路線消除後來就可以正常使用」。

螞蟻 爆廢公社

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