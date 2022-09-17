家境不好卻年年換新iPhone！網曝「暗黑真相」：你太天真

蘋果新機iPhone 14系列在昨（16）日正式開賣，許多果粉徹夜排隊，就是為了搶先入手。不過有網友好奇，有些人只要看到有新款iPhone就會立刻換新機，但有些人家境明明不好，「到底為什麼能這麼有錢？」，引起網友熱議。

一名網友在Dcard以「為什麼大家都那麼有錢一直換iPhone」發文，他表示身邊有一些朋友的朋友，每次iPhone新出就會立刻換新iPhone，一直都很好奇他們怎麼都這麼有錢，因為其實那些人家境不算很好，「都有申請低收」，但換新iPhone的速度卻比一般人快，他納悶「到底為什麼都能這麼有錢？」。

此文一出網友也紛紛留言，「少顆腎你又看不出來」、「申請低收不一定沒錢，能換iPhone 也不叫有錢」、「iPhone 可以舊換新啊，舊手機送回去能折很多錢」、「分期一個月只要負擔三千多塊」、「我把薪水砸下去也能換，就看自己要不要而已啦」。

也有不少人指出低收有錢的人很多，「原來你不知道嗎，有錢但低收的人很多」、「你太天真了我國中朋友他花錢都很大手筆，我後來才知道他家有補助」、「其實你看到的朋友可能就是假低收的家庭，很多人為了想要低收福利，透過人為操作的方式讓自己成為低收」。