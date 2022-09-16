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下班後的生活在做甚麼？ 好多網友心聲：只想躺平耍廢

聯合新聞網／ 綜合報導
有些上班族下班後會選擇休息或是去進修。 示意圖／ingimage
有些上班族下班後會選擇休息或是去進修。 示意圖／ingimage

出社會進入職場後，每個人都在為自己的生活忙碌。有網友在Dcard發文詢問，大家下班後的生活是如何安排？許多網友紛紛回復表示，下班後很累只想休息，不過也有網友利用下班後的時間精進自己。

原PO表示自己目前進入職場3年，早上八點上班、下午五點下班，並分享自己每天下班後都只想放空，平常壓力太大又繁忙，覺得一整天工作完應付完人與事情腦袋已被掏空，也沒有心力去做其他事情，並詢問網友「好奇大家下班後生活都做些什麼？」

休息是為提升效率，也是為了走更長的路。示意圖／ingimage
休息是為提升效率，也是為了走更長的路。示意圖／ingimage

下班很累的網友紛紛表示，「當一坨會呼吸的肉」、「下班睡覺」、「看劇、玩遊戲、滑手機」、「追星，看帥哥療癒一下」、「直接變一攤泥」、「回家躺在床上發呆睡覺，不然就是吃完晚餐躺床睡覺」、「踏入職場，當別人員工的時候感覺自己沒有靈魂」。

不過也有精進自己的網友，「接案繼續賺」、「練第二外語、去打高爾夫放鬆」、「看看理財、英文文章讀點東西」、「去健身房或去上有氧運動」、「學寫程式，希望明年底可以轉職成功」、「我假日都會出門拚命玩，讓自己生活過得精彩」。

職場 Dcard

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