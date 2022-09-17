沖繩這個粉紅販賣機按了沒反應？ 推開後進入神秘空間「好香啊」

日本各地有許多販賣機，除了飲料之外，更有其他食品類、生活用品類的販賣機，讓生活方便許多。或許是販賣機太融入日常生活，現在居然也出現了一家咖啡廳用販賣機當點子作為「門面」，獨特的設計成功吸引到網友的目光。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位日本IG網友「tonchan_trave」近來分享一段影片。畫面中有個粉紅色的自動販賣機，然而上頭的飲料都沒有標示價格，甚至按按鍵也毫無回應，完全沒有一般販賣機該有的功能。

不過若是仔細一看，就會發現販賣機右手邊有一個手把。而將手把拉開來，裡頭則是一家充滿咖啡香氣、名為「4klett」的咖啡廳。這家咖啡廳位於沖繩縣那霸市，距離單軌列車的縣廳前站不遠，這個可愛的販賣機，就是店家特別設計的造型大門。

店內的咖啡獲得世界級焙煎師傳授，是自豪品項。圖擷自IG

網友們看到也紛紛表示「好特別的點子」、「太厲害了」、「會吸引到很多人特別去開這個門吧」、「這家店的東西很好吃喔」，獲得許多稱讚。

店長上原受訪時則稱，由於開店當下正好碰到疫情，為了吸引客人目光所以才會打造這樣的大門。現在店家除了提供由世界第二的焙煎師傳授的極品咖啡，他也每天都在思考「做什麼可以讓客人更滿意」，以此目標持續打造出理想中的咖啡廳。