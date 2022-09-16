中秋過後柚子太多怎麼辦？ 老饕分享私房料理撇步

每到中秋節，月餅、柚子總是少不了，不管是自己買的還是別人送的，都會拿到不少禮盒，但最大的困擾就是收到太多吃不完，也不知道該怎麼處理。一名網友在臉書發文詢問有什麼方法能夠解決過多的柚子，許多老饕看了都分享私房料理給原PO參考。

原PO在臉書「家常菜」貼文寫道，中秋節這段期間，家裡多出好多柚子，但吃不完丟掉又浪費，不知道該怎麼處理，於是上網求助鄉民們，「請問大家，中秋節的柚子有沒有什麼簡單的做法可以消一消啊？」

貼文一出，不少人紛紛獻策，「送給弱勢家庭」、「拿簽字筆塗一塗當居家擺飾！沒食物吃時再殺了它」、「柚子對有便秘的問題很有效，不用急著吃完」、「用尊重的態度，捐助給孤獨的老人並和他們一起享用，過個有人情味的中秋節」、「柚子保持乾燥可以放很久，皮越皺越好吃。柚子不能放冰箱，剝好果肉就冰冷藏也很好吃」、「擺著，放在通風處 ，慢慢吃。我曾經放過一年，超好吃的」。

還有不少老饕分享美食料理，「把肉剝下＋枸杞，紅棗，燉雞湯，排骨湯超清甜美味」、「做柚子醬，也可入菜做沙拉」、「包壽司」、「柚子茶」、「放冷凍庫，柚子冰很好吃」、「柚子沙拉」、「柚子肉絲炒飯」、「果肉做柚子酒，皮可以做糖也可做清潔劑」、「我打成泥加烤肉醬，吃起來柚香味解油膩」、「沾蒜頭醬油，很好吃喔！ 真的，不是我亂講」。