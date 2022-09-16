燒臘店哪樣必點？ 老饕狂推「1菜色」可看出老闆功夫

台灣有不少港式燒臘店，其中的叉燒、油雞、燒鴨都頗受民眾歡迎，日前就有位網友好奇「燒臘店要點什麼餐點，才能看出老闆功夫？」對此，專業老饕秒答「燒肉」，並指「從外場到燒鴨都有學問」，直言「台北已經沒有及格的店了」。

一名網友在PTT指出，家裡附近新開了一間燒臘店，下班後打算去嚐鮮一下，至於常見的好吃燒臘店指標「很油的地板、菜單、老肥狗」，他認為該店家應該沒有，但仍好奇「燒臘店要點什麼餐點，才能看出老闆的工夫？」

對此，不少人狂推「絕對是燒肉跟鴨腿」，指出「絕對是燒肉」、「沒燒肉的店就不要吃了」、「我都點燒肉跟燒鴨」、「脆皮燒肉、燒鴨」、「燒肉最考驗功夫」、「燒肉要皮香脆肉嫩多汁」，也有人認為從「蔥油」就可看出老闆功力，指出「吃蔥油就知店家實力」、「沒燒肉、蔥油的都不用進門吃」。

還有專業老饕特別回文，評點各類港式餐點，認為燒鴨或燒鵝類，外皮要瓷亮，皮下油脂要厚肉，還要有肉汁。若是點燒腩，皮要爆但外皮的泡泡不能太粗，然後也要有肉汁。如果是點叉燒的話，一定只能用梅頭肉，而且外表要瓷亮，然後有一點焦脆。

接著老饕指出，若是點乾炒牛河，外觀要油亮，但底不滲油，有鍋氣，用老抽弄出甜味。若是點炒飯，則要粒粒分明，肉類要抓醃上漿，蝦子要醃、麻油、胡椒調味。最後是炒麵，要用蠔油吊香味，炒料要彈牙、麵要脆。粥類的米要開花是基本的，濕而不水，湯底吊高湯。