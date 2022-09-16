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1支奶瓶8千元？妻請款尪傻眼 網友見品牌笑翻：沒錯啊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨老婆買了一支奶瓶，竟然要價8000元。 圖擷自爆廢公社二館
原PO抱怨老婆買了一支奶瓶，竟然要價8000元。 圖擷自爆廢公社二館

有了孩子之後，家中的開支都會增加，許多爸媽都心甘情願地把錢用在孩子身上，不論是飲食或衣物，毫不手軟。一名爸爸在臉書透露老婆買了一支奶瓶，事後跟他說奶瓶要價8000元，讓他聽了嚇了一跳，直呼孩子的東西真的很貴，但有網友看了秒懂意思，笑說就當「安太座」。

這名爸爸在臉書「爆廢公社二館」PO出奶瓶的照片並寫道，之前老婆幫孩子買了一支奶瓶，回家後竟然跟他說這支奶瓶要8000元，讓他聽了不敢置信，但因為是孩子要用的東西，也只好乖乖地拿了8000元給老婆，事後無奈地大嘆「原來現在小孩的東西這麼貴」。

許多人看到奶瓶的價格也覺得不可思議，「貧窮限制了我們的想像」、「怎麼那麼貴？」、「你是不是被陰了？」、「做過她們的業務沒那麼貴」、「這是在貴什麼？」、「結婚生小孩的副作用」、「不就還好只買一支」、「八千買和平，俗啦」、「太座安得好，睡覺沒煩惱」、「要記得看發票，不要隨便被人唬的一愣一愣的喔」。

不過會台語的網友秒懂當中的意思，因為奶瓶的品牌叫「貝親」，念起來就和8000的台語發音類似，「就貝親（8000台語）」、「這求生欲很高，非常好」、「哈！你這算便宜的了，我都用4萬（獅王）的」、「這好好笑，有戳中笑點」、「你是不是台灣國語？」、「你老婆明明說的是『貝親』，只是國台語不練等（不輪轉、講話不流暢）」、「你老婆說國語，你聽成台語」。

爆廢公社

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