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韓式料理如雨後春筍 網激推「必點單品」：永生難忘的過癮

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友都喜歡吃韓式烤肉。 示意圖／ingimage
不少網友都喜歡吃韓式烤肉。 示意圖／ingimage

台灣的美食相當豐富，不僅有在地的台式小吃，還有從外國來的美式、日式、港式、越式、義式、法式料理等等，民眾可以依照自己的喜好進行選擇。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「韓式料理有你真心覺得好吃的嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「平心而論，韓式料理你真心覺得好吃的」為題發文，原PO提到近年受到韓流來襲的影響，台灣也出現許多販售韓國料理的餐廳，品項大多包含石鍋拌飯、海鮮煎餅、辣炒年糕、韓式炸雞、燒肉、人蔘雞、泡菜，以及部隊鍋。然而，原PO好奇詢問大家「不管是在韓國當地吃的道地小吃，還是在台灣吃過的改良版本，韓式料理有你真心覺得好吃的嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「石鍋拌飯滿滿辣醬」、「炸雞跟部隊鍋不錯」、「喜歡很多小菜」、「只愛人蔘雞，真的讚」、「豆腐鍋好吃」、「泡菜和石鍋拌飯」、「海鮮煎餅可以」、「很愛豆腐鍋」、「韓國泡菜真心好吃」、「辣炒年糕，以前去韓國也只吃這個」、「韓國冷麵」、「雪濃湯，真的很好喝，加飯進去絕配」、「在韓國超愛吃豬肉湯飯跟豬腳」。

其中，最多網友點名「韓式烤肉」，「真心愛生菜包肉沾麻油鹽」、「生菜包肉+1」、「用生菜包烤五花肉」、「泡菜配燒肉不錯啊」、「在韓國吃烤肉都很好吃，尤其拿來包的各種醃菜或不知名的生菜類，怎麼搭都好吃」、「烤五花肉」、「銅盤烤肉吃到飽」、「泡菜+燒肉+生菜，真的無敵」、「當地的烤五花肉很好吃」、「去韓國燒烤店吃過一次，永生難忘的過癮」。

最後，也有網友持不同想法，「韓式真的不怎麼樣，偶爾吃還行而已」、「台灣的韓式料理感覺都不是真韓」、「海帶湯我覺得超空虛的」、「韓國吃的料理跟台灣味道完全不同」、「偶爾吃還可以，天天吃沒辦法」、「就久久沒吃會想吃一頓，吃完又覺得很普通」、「韓國料理就是用重口味來壓食材」、「說真的，韓式真的好單調」、「不耐吃，無法想像在那邊生活，每天吃那些東西」。

PTT 韓流 烤肉

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